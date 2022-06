Polizei rüstet sich für Großdemo

Von: Andreas Daschner

Massive Präsenz bei der Großdemo: Wie hier bei einer Anti-Corona-Kundgebung will die Polizei auch bei der G7-Demo auf der Theresienwiese mit einem Großaufgebot für Sicherheit sorgen. © Achim Frank Schmidt

München droht am Samstag das G7-Chaos: Es gibt Demos, die mit dem Treffen der Staatschefs in Elmau zusammenhängen. Zudem machen linksautonome Randalierer mobil.

Die Polizei bereitet sich mit einem Aufgebot von bis zu 3000 Einsatzkräften darauf vor. Nicht erst seit dem Brandanschlag in der Au, wo vermutlich G7-Gegner acht Polizeiautos angezündet haben (wir berichteten), ist die Polizei gewarnt. Wie Einsatzleiter und Polizeivizepräsident Michael Dibowski gestern bei einer Pressekonferenz berichtete, machen linksautonome Gruppen in den sozialen Medien mobil gegen das Treffen der Staatschefs auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen.

Kommen die Chaos-Tage nach München? Dibowski geht jedenfalls von einem linken Block mit bis zu knapp 1000 Mitgliedern aus, der am Samstag bei der geplanten Großdemo in der Innenstadt auflaufen könnte. Da werden Erinnerungen an die Randale beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg wach.

Warnung an Linksautonome

Der Einsatzleiter schickt aber eine klare Warnung an die potenziellen Randalierer: Störungen durch Gewalt, Sachbeschädigungen und andere Rechtsverstöße werden die Einsatzkräfte nicht tolerieren. „Sollten Angehörige der linksautonomen Szene versuchen, ihr Gewaltpotenzial im Schutz der Mehrheit friedlicher Versammlungsteilnehmer auszuleben, wird die Münchner Polizei konsequent dagegen vorgehen.“

Linksautonome Randalierer wie hier machen auch für die Demonstration in München mobil. © klaus haag

Auch gegen Aktionen unter dem Deckmantel des zivilen Ungehorsams werde die Polizei strikt vorgehen. Dazu zählen Straßenblockaden, oder Störaktionen wie das Abseilen von Autobahnbrücken. „Legitimer Protest endet dort, wo strafbares Verhalten beginnt“, sagt Dibowski.

Im Mittelpunkt steht für die Einsatzkräfte ein friedlicher Verlauf der Großdemo am Samstag. Sie startet um 12 Uhr mit einer Kundgebung auf der Theresienwiese. Dafür werden eigens Beamte abgestellt, die auf Deeskalation setzen sollen. Die Demo wurde mit 20 000 Teilnehmern angemeldet, aber Dibowski rechnet mit bis zu 35 000 Demonstranten. Der Polizeivizepräsident warnt vor einem Verkehrschaos – zumal die Großdemo nicht die einzige Kundgebung ist.

Verkehrskollaps droht

Insgesamt 18 Versammlungen wurden bei der Stadt angemeldet, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel stehen – die meisten davon in der Innenstadt. Dazu kommen Veranstaltungen wie das Tollwood-Festival, das Konzert der Fantastischen Vier auf dem Königsplatz, das Actionsport-Festival „Mash“ im Olympiapark oder diverse Sommerfeste. Dibowski appelliert deshalb an die Bürger, das Auto stehen zu lassen und möglichst öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Und noch eine Warnung: „Im Halteverbot geparkte Fahrzeuge werden wir konsequent abschleppen.“

Für zusätzliche Behinderungen könnten auch die Transferfahrten der G7-Teilnehmer sorgen. Bei schönem Wetter sollen diese zwar per Hubschrauber vom Flughafen nach Elmau geflogen werden. Doch bei schlechtem Wetter werden Sie mit Autos durch München gefahren. Außerdem sind die Gipfelteilnehmer in Hotels in München untergebracht und pendeln zwischen Schloss Elmau und der Landeshauptstadt.

Objektschutz wird verstärkt

Ein besonderes Augenmerk liegt nach dem Brandanschlag in der Au auf dem Objektschutz. Zwar gebe es immer noch keine Bekennerschreiben, in der linksautonomen Szene würde der Anschlag aber gefeiert. Dibowski geht deshalb weiter von linksradikalen Brandschatzern aus. Aufgrund des Vorfalls sei der Objektschutz verschärft worden. „Wir können leider nicht zu 100 Prozent ausschließen, dass so etwas noch einmal passiert“, sagte Dibowski. Man wolle die Gefahr aber so weit wie nur möglich eindämmen.