Gas im Bordbistro: Eurocity aus München gestoppt

Bahn-Mitarbeiter muss ins Krankenhaus

Irgendwann wurde sogar der Zugführerin übel. Ein Eurocity aus München musste gestoppt werden. Der Grund: Eine Gasflasche war undicht.

München/Amstetten - Ein Leck an einer Gasflasche hat im Bordbistro eines Zuges einen Rettungseinsatz ausgelöst und für Verspätungen gesorgt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Eurocity am Samstag auf dem Weg von München nach Stuttgart, als ein im Bistro tätiger Bahn-Mitarbeiter über Schwindel und Übelkeit klagte.

Endstation Bahnhof Amstetten

Da auch die Zugführerin Symptome zeigte, wurde der Zug am Bahnhof Amstetten (Alb-Donau-Kreis) gestoppt. Die Absperrhähne der Gasflaschen wurden geschlossen. Der Mitarbeiter wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Durch den Vorfall kam es zu Verspätungen. Eine Gasflasche war den Angaben zufolge wohl nicht richtig angeschlossen.

dpa/lby