„Kein Gewinnerthema“: Kostenexplosion von 2. Stammstrecke wohl von Söder-Haus unter der Decke gehalten

Von: Dirk Walter

Eine Großbaustelle ist die S-Bahn. hier die Baustelle für die 2. Stammstrecke im Westen. © Matthias Balk/dpa

Die Bayerische Staatskanzlei gerät bei der 2. S-Bahn-Stammstrecke in Erklärungsnot. Einige Monate vor der Bundestagswahl 2021 legte ein hoher Beamter in einem internen Papier dar, ob die Öffentlichkeit über die intern schon bekannte Kostenexplosion und Zeitverschiebung informiert werden solle – oder doch lieber nicht. Es sei jedenfalls „kein Gewinnerthema“.

Es war der Tag vor Heiligabend 2020, da musste sich der Leiter des Referats A I 3 in der Bayerischen Staatskanzlei noch mit einem unangenehmen Thema befassen. „2. Stammstrecke: aktueller Sachstand“, lautete die Überschrift der acht Seiten, in denen über eine damals intern schon bekannte Kostensteigerung und Zeitverschiebung bei dem Megaprojekt räsoniert wurde – vor allem aber darüber, ob es geraten sei, das Thema vor der Bundestagswahl im September 2021 „aktiv“ zu behandeln. In dem Papier aus der Staatskanzlei, das dem „Münchner Merkur“ vorliegt und das mutmaßlich im demnächst startenden Untersuchungsausschuss zur 2. Stammstrecke eine Rolle spielen wird, wog der Beamte, der als sogenannter Spiegel-Referent die Verkehrsabteilung in der Staatskanzlei leitete, das „Pro“ und „Contra“ ausführlich ab – und warnte: Die Röhre sei „kein Gewinnerthema im Wahlkampf“. Gänzlich „unwägbar“ sei, ob und wie das Thema „im Wahlkampf von der Presse gespielt wird“.

„Dilatorische Behandlung“

Die derzeitige politische Linie in der Staatskanzlei sehe eine „dilatorische Behandlung“ bis nach der Wahl vor. Dilatorisch im Sinn von hinhaltend, aufschiebend. Es müsse „politisch“ entschieden werden, ob daran festgehalten werde. Zur Erinnerung: Ende 2020 war der Duell der potenziellen Kanzlerkandidaten zwischen Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU) noch offen – wobei Söder in Umfragen vorne lag. Jedenfalls: Es bestehe, so notierte der Beamte, bei der 2. Stammstrecke die „Gefahr eines Dauerthemas im Wahlkampf“. Offenbar wurden solche Vorschläge beherzigt, denn bekannt wurde die Kostenexplosion wie auch die Verzögerung erst 2022.

FDP ist empört

Der FDP-Landtagsabgeordnete Sebastian Körber, der den Verkehrsausschuss im Landtag leitet und schon mehrmals bei der 2. Röhre nachgebohrt hat, ist entsetzt über die hier zu Tage tretende Vorgehensweise auf Beamtenebene. „Parteiarbeit und Regierungshandeln scheinen in der Staatskanzlei Hand in Hand zu gehen“, ätzt er. Das sei „ein neuer Tiefpunkt in der Amtszeit des Ministerpräsidenten“. Auch die Grünen („echter politischer Skandal“) und die SPD reagierten gegenüber dpa empört. Die Staatskanzlei wiegelte gegenüber dpa ab. „Potenzielle persönliche Wertungen auf Mitarbeiterebene werden grundsätzlich nicht kommentiert.“

Verkehrsministerin Schreyer drang auf mehr Tempo - schwieg aber gegenüber der Öffentlichkeit

Nun war es allerdings so, dass die Staatskanzlei über die 2. Stammstrecke nicht allein befand. Die damalige bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) hatte schon am 3. September 2020 Söder via E-Mail über Kostensteigerungen und eine Verschiebung bis 2034 informiert. Damals standen intern als Kosten nicht mehr die öffentlich stets genannten 3,8 Milliarden, sondern schon 5,2 Milliarden Euro im Raum. Heute sind es bekanntlich schon über 7 Milliarden. Als Zeitpunkt der Inbetriebnahme wurde von Bahn- und Ministeriumsvertretern, teils mit einem spöttischen Lächeln auf den Lippen, damals immer das Jahr 2028 kolportiert – obwohl man es längst besser wusste. Schreyer schwieg auch noch öffentlich eisern über die ihr längst bekannte Entwicklung, als sie der „Münchner Merkur“ im Oktober 2020 befragte und dann ein Titel-Aufmacher („2. Stammstrecke: Zeitplan wackelt“) in der Zeitung und auch online erschien.

Gegenüber der Staatskanzlei indes beließ es Schreyer nicht mit der E-Mail. Nach Aufforderung durch Söder legte sie am 16. Oktober ein Konzept mit 48 Verbesserungsmaßnahmen zur Bahn in der Region München vor. Dazu gehörten zwar auch waghalsige Ideen wie etwa der Bau einer Magnetschwebebahn nach dem Vorbild der Versuchsbahn auf dem Betriebsgelände des Baukonzern Max Bögl in der Oberpfalz. Aber auch viele offenkundig sinnvolle wie etwa die Beschaffung weiterer S-Bahn-Züge, einen 20-Minuten-Takt bis zu den Linenendpunkten oder den schon lange ausstehenden Bau eines Haltepunkts Poccistraße. immerhin: Schreyer wollte offenbar mehr Tempo und Geld – auch drang sie auf „aktives und zeitnahes“ Vorgehen bei der 2. Stammstrecke. anders übrigens sah des der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Dieser erachte ein Gespräch mit der DB und den bayerischen Behörden „als derzeit nicht erforderlich“, hielt der Beamte fest.

Der FDP-Abgeordnete Sebastian Körber ist empört. © privat

Doch ihre Vorschläge wurden vom Referatsleiter am 23. Oktober 2020 ebenfalls auf acht Seiten, die unserer Zeitung vorliegen, zurecht gestutzt. Von den 48 Vorschlägen blieben ganze zehn, statt Kosten von rund 2,3 Milliarden und 188 Millionen Euro jährlich wiederkehrend blieben 181 Millionen einmalig und 38 Millionen Euro jährlich übrig. Einige der Vorschläge sind erst jüngst von Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) erneut präsentiert worden, manche sind auch schon umgesetzt wie der 20-Minuten-Takt bis zu den Endstationen und die Beschaffung weiterer Züge (sie kommen gebraucht aus Hannover). Das Konzept taucht aber seltsamerweise in einer Chronologie zum Stammstrecken-Desaster, die das Verkehrsministerium 2022 herausgegeben hat, nicht auf. Der FDP-Abgeordnete Körber hat noch am 23. Dezember 2022 in einer Landtags-Anfrage gezielt danach gefragt – ohne sie zu bekommen. Auch darüber ist er sauer. Bernreiter habe die Wahrheit verschwiegen.

Ab Dienstag dürfte die Stammstrecke nun in einen anderen Wahlkampf geraten: den um die Landtagswahl im Oktober. Im Landtag tagt ein Unterausschuss, der den aktuellen Bau der 2. Röhre begleitet. Thema, unter anderem: „die aktuellen Herausforderungen der 2. S-Bahn-Stammstrecke“.