Goldene Oase: So wird der Georg-Kronawitter-Platz

Pläne für neue Fuzo

von Sascha Karowski

Star-Architekt Norman Foster plant den Georg-Kronawitter-Platz - jetzt gibt es neue Bilder von den Planungen. Der Stadtrat soll noch im Sommer zustimmen.

Er heißt schon gar nicht mehr so: der Sattlerplatz. Offiziell umbenannt wurde er im Sommer vorigen Jahres. Die Fläche zwischen Fürstenfelder Straße und Färbergraben trägt seitdem den Namen des verstorbenen Alt- Oberbürgermeisters Georg Kronawitter (1928-2016). Und dieser Platz soll nun auch ein neues Gesicht erhalten.

Wie berichtet, plant der britische Star-Architekt Norman Foster die Umgestaltung des Areals. Jetzt hat das Architekturbüro neue Visualisierungen herausgegeben (Blick vom Dachgarten und auf den Platz Richtung Hirmer-Parkhaus).

+ Blick vom Dachgarten. © Foster Die Pläne sind nun bei einem Bürgerworkshop im Bezirksausschuss vorgestellt worden. Durch die neue Fußgängerzone und eine geänderte Verkehrsführung soll das Hackenviertel verkehrsberuhigt werden. Eine Vielzahl von Gutachten hatte zuletzt ergeben, dass durch die neue Verkehrsführung der Verkehr im Hackenviertel um rund ein Drittel abnehmen würde. Durch den neuen Platz würden Sendlinger Straße und Hofstatt direkt an die Altstadt-Fußgängerzone angebunden.

Der Stadtrat soll noch in diesem Sommer die Planungen genehmigen.

Stichwort Norman Foster

Der Brite Norman Foster ist eine Institution, ein Star in der Architekten-Szene - und ein Mann für die ganz großen Projekte. Er hat unter anderem die Fußball-Arenen Camp Nou in Barcelona und Londons neues Wembley-Stadion entworfen, die Millennium Bridge und die Kuppel auf dem Berliner Reichstag sowie das neue Lenbachhaus. Der 83-Jährige ist zudem Träger vieler Preise. 1990 erhob ihn Königin Elisabeth II. als Ritter in den Adelsstand.