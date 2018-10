Trust me – Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser!

GOP Varieté-Theater

Auf einer zauberhaften Reise von Wirklichkeit, symbiotischer Kunst, Vertrauen und Zweisamkeit tauchen in "Trust me" erstklassige Artisten unterschiedlichster spektakulärer Disziplinen auf.

Im Herbst beweisen Timothy Trust und Diamond im GOP Varieté-Theater München mit ihrer weltweit ausgezeichneten Mentalmagie-Darbietung, dass absolute Seelenverwandtschaft nicht nur atemberaubend verblüfft, sondern auch viel augenzwinkernde Komik birgt.

Was ist eigentlich verrückt, was ist normal?

Gibt es die wahre Wirklichkeit oder ist selbst die nur Zauberei? Kann ich mir vertrauen oder sogar dir? Das weltweit ausgezeichnete Mentalmagier-Duo Timothy Trust und Diamond fordern von ihrem Publikum "Trust me!" und laden ein zu einer prickelnden Erfahrung von Wirklichkeit, Vertrauen und Zweisamkeit. Auf dieser spannenden Reise haben die beiden erstklassige Unterstützung von spektakulären Artisten unterschiedlichster Disziplinen. Eine neue Show-Erfahrung – denn bei "Trust me" ist fast nichts so, wie es scheint. Die Wendungen sind verblüffend, komisch, atemberaubend. Aber was wären Magier, Akrobaten und die Mutigen dieser Welt ohne das Vertrauen auf ein Happy End? Nichts! Kontrolle ist gut, Vertrauen viel besser. Also: Trust me – wenn Du Dich traust.

Regie: Knut Gminder

Choreografie: Aleksei Uvarov

"Trust me" ist eine Produktion von GOP showconcept

"Trust me" vom 31. Oktober 2018 bis 13. Januar 2019 im GOP Varieté-Theater München

Eintrittskarten für die Show kosten 44 Euro, inklusive einem Menü ab 70 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen 15 Euro, Schüler/Studenten/Azubis bis 27 Jahre zahlen 25 Euro.

Showtime ist:

Dienstags bis Donnerstag: 20 Uhr

Freitag und Samstag: 17.30 und 21.30 Uhr

Sonn- und Feiertag: 14.30 und 18.30 Uhr.

Tickets und Gutscheine unter (089) 210 288 444 oder variete.de!

GOP.extras: Jahreswechsel im GOP – das Silvesterprogramm

Das GOP Varieté-Theater spielt an Silvester zwei Shows im speziellen Rahmen: Mit einer Matinée der Show "Trust me" will das GOP das Warten auf den Jahreswechsel für die ganze Familie unterhaltsam verkürzt. Bei der Silvestergala am Abend wird dann die letzte Nacht des Jahres bei einem eleganten Menü im Wechsel mit der Show gefeiert.

Silvestermatinée "Trust me

Am Silvesternachmittag werden die Gäste um 14 Uhr mit der Show "Trust me" in einem besonderen Rahmen verwöhnt. Nach einem Empfang im Theaterfoyer wird an den Plätzen im Theatersaal ein köstliches Stück Torte sowie zwei Tassen Kaffee oder ein Kännchen Ronnefeld-Tee serviert. Im Anschluss erleben die Gäste dann die Show rund um Magie und Akrobatik.

Termin: 31. Dezember 2018

Empfang: 13 Uhr

Einlass in den Theatersaal: 13.30 Uhr

Preis: 49 Euro, 37 Euro für Schüler/Studenten, 27 Euro für Kinder bis 14 Jahre.

Die Silvestergala 2018/2019

Die Silvestergala im GOP Varieté ist ein einmaliger Abend mit kulinarischen, varietistischen und musikalischen Höhepunkten. Nach einem Champagnerempfang serviert das aufmerksame Serviceteam ein ausgesuchtes 4-Gänge-Menü im Wechsel mit der aktuellen Show "Trust me". Nach dem Jahreswechsel steht im Restaurant "Leander" noch ein Mitternachts-Snackbuffet bereit.

Termin: 31. Dezember 2018

Champagner-Empfang: 18.30 Uhr

Einlass in den Theatersaal: 19 Uhr

Preis: 220 Euro

Kontakt

GOP Varieté-Theater München

Maximilianstraße 47

80538 München

Tel: (089) 210 28 84 44

Mail: info-muenchen@variete.de

Web: www.variete.de