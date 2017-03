Hagebaumarkt: Preisknaller nach doppelter Neueröffnung!

Brunnthal und München

Hagebaumarkt feiert gleich zwei Neueröffnungen - nämlich den Drive-In in Brunnthal und nach Umbau in der Meglinger Straße in München. Feiern Sie mit!

Doppelter Grund zu Feiern - und alle Kunden sind dazu eingeladen! Gleich zwei Filialen von Hagebaumarkt öffnen neu und bieten viele reduzierte Artikel - bis zum 18. März!

Hagebaumarkt: Neu nach Umbau in der Meglingerstraße 31

Das Gartenfachmarktcenter im Hagebaumarkt in der Meglinger Straße 31 wurde vergrößert und erneuert. Freuen Sie sich auf noch mehr Auswahl an Pflanzen, Gartenmöbeln und Gartentechnik in dem vergrößerten und verschönerten Gartenfachmarktcenter Floraland.

Hagebaumarkt-Neueröffnung in Brunnthal!

Reinfahren, einladen und rausfahren: In Brunnthal wird ihr Auto jetzt zum Einkaufswagen! Mit der Eröffnung des neuen Drive-In können Sie ganz bequem z.B. Baustoffe direkt in ihr Fahrzeug einladen lassen.

Überzeugen Sie sich vor Ort von dem riesigen Angebot

Diese Sortimente finden Kunden in großen Mengen im Hagebaumarkt in Brunnthal. Hier werden Sie fündig bei allen Bereichen rund um Bauen, Garten und Wohnen! Mit dem neuen Drive-In können Sie die Waren direkt in Ihr Auto laden lassen. So erledigen Sie Ihren Einkauf unkompliziert und mühelos.

Außerdem haben sich hier die Öffnungszeiten geändert. Der Baumarkt hat bereits von Montag bis Samstag ab 7.00 Uhr für seine Kunden geöffnet.

Waren für diese Bereiche sind im Hagebaumarkt Brunnthal auf Lager:

Baustoffe

Gartenbaustoffe

Gartenlandschaftsbau

Holz im Garten

Zaunbau

Innenausbau

Brennstoffe

Dämmstoffe

Terrassenbau

Club-Karte sichern und sparen

+ Holen Sie sich die Club-Karte von Hagebaumarkt und profitieren Sie gleich beim ersten Einkauf mit einem Sofortrabatt von 10 Prozent! Auch auf alle weiteren Einkäufe bei Hagebaumarkt bekommen Sie Viele Vergünstigungen und Vorteile wie Garantie, kostenlose Transportversicherung oder eine Anwachsgarantie für Stauden und Gehölze.

Diese Preisknaller sind bis zum 18.03.2017 gültig!

Kontakt:

hagebaumarkt M-Süd

Meglinger Str. 31

81477 München

Tel.: 089-9292786-0

Mo – Sa 8:00 – 20:00

hagebaumarkt Brunnthal

Zusestr. 2

85649 Brunnthal

Tel.: 089-6656159-0

Mo – Sa 7:00 – 20:00

