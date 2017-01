Harald R.: So lief die verrückteste Mittagspause seines Lebens

München - Was machen Sie in Ihrer Mittagspause? Essen, kurz zur nächsten Postfiliale huschen oder gar ein kleines Schläfchen halten? Harald R. (26) jagt Räuber.

Nein, nicht jeden Tag – aber fast genau vor einem Jahr wurde der Barista vom Viktualienmarkt zum Helden bei dem filmreifen Überfall auf die Goldstube in der Westenriederstraße. Beim Prozess gegen zwei der drei Täter sagte R. am Donnerstag als Zeuge aus – und erzählte seine verrückte Geschichte.

Das spektakuläre Video vom Überfall: Opfer attackieren Räuber

Harald R. ist in Laim aufgewachsen. „Harte Gegend“, sagt er. „Aber was ich an dem Tag erlebt habe, das war schon Wahnsinn.“ Der 26-Jährige quatschte gegen Mittag mit einem Freund an einem Feinkoststand am Viktualienmarkt. Nur wenige Meter von der kleinen Goldstube entfernt, die drei Juwelen-Räuber ins Visier genommen hatten. Plötzlich: Alarmsirenen, gellende Schreie. „Ich dachte zuerst, dass eine Frau geschlagen wird“, erinnert sich Harald R. Es waren die verzweifelten Hilferufe der Freundin von Goldstuben-Chef Marco H. (51). Harald R. reagiert sofort, sieht Aleks C. mit einer Pistole aus dem Laden stürmen und nimmt die Verfolgung auf – Verbrecherjagd in der Mittagspause!