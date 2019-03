Polizei-Großeinsatz am Hauptbahnhof, Bayerstraße gesperrt - das war der Grund

Großer Polizeieinsatz am Dienstagabend am Münchner Hauptbahnhof

Probleme auch bei der Tram

Ärger am Hauptbahnhof München: Am Dienstagabend sperrte die Polizei zwischenzeitlich die Bayerstraße ab. Auch Tramlinien waren unterbrochen. Das war der Grund:

München - Probleme am Münchner Hauptbahnhof am Dienstagabend: Nach dem Fund eines „verdächtigen Gegenstandes“ war zwischenzeitlich der Ausgang zur Bayerstraße verschlossen. Auch die Bayerstraße selbst war im Abschnitt bis zur Schillerstraße gesperrt. Dementsprechend können die Trambahnen in diesem Bereich nicht verkehren. Die Polizei räumte das Umfeld mithilfe zahlreicher Einsatzkräfte.

Nach einer Untersuchung des Gegenstandes gaben die Beamten Entwarnung: Es handelte sich nach Angaben der Polizei um einen herrenlosen, mit Kleidung gefüllten Koffer. Kurz vor 22 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

