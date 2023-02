Heftiger Unfall im Münchner Feierabendverkehr: Landsberger Straße komplett dicht

Von: Thomas Eldersch

Auf der Landsberger Straße in München hat es ordentlich geknallt. © Berufsfeuerwehr München

Am Mittwochabend krachte es ordentlich auf der Landsberger Straße nahe Pasing. Eine Person wurde so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

München – Bereits am Mittwochabend, 8. Februar, ereignete sich in München auf einer der wichtigsten Ein- und Ausfallstraßen ein schwerer Unfall. Zwei Luxuslimousinen prallten auf der Landsberger Straße gegeneinander. Die Teile der Fahrzeuge bedeckten alle Spuren. Deshalb ging dort eine Zeitlang gar nichts mehr voran.

Unfall auf der Landsberger Straße in Pasing – Notrufsystem des BMWs meldet Crash

Der Unfall ereignete sich laut Berufsfeuerwehr München gegen 19.50 Uhr. Auf der Landsberger Straße stadtauswärts in Pasing krachten aus bislang unbekannter Ursache ein Mercedes und ein BMW ineinander. Weiter heißt es bei der Feuerwehr auf Facebook: „Der Aufprall war so heftig, dass die Landsberger Straße in beide Richtungen durch die Fahrzeuge und Trümmerteile versperrt war.“ Den Unfall meldeten allerdings nicht die Unfallbeteiligten oder Passanten, sondern das Notrufsystem des BMWs.

Als die Feuerwehr eintraf, musste sie den gesamten Unfallbereich absperren. Auch musste sichergestellt werden, dass die Fahrzeuge nicht noch zu brennen begannen. Währenddessen hatten die beiden Unfallbeteiligten schon selbstständig ihre Autos verlassen und wurden anschließend von den ebenfalls alarmierten Rettungskräften versorgt. Der Notarzt untersuchte die beiden und entschied daraufhin, dass die 60-jährige BMW-Fahrerin schwerer verletzt war. Sie wurde deshalb in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Der Mercedesfahrer konnte noch vor Ort versorgt werden.

Der Unfall sorgte für Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr

Wie hoch der Schaden an beiden Fahrzeugen war, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen. Das Trümmerbild sprach jedoch eine eindeutige Sprache. Den Unfall aufgenommen hatte das Unfallkommando der Münchner Polizei. Die Beamten müssen jetzt klären, wie es zu dem Zusammenstoß gekommen war. Weiter schreibt die Feuerwehr: „Im Bereich der Unfallstelle kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.“