Heldenmarkt kommt am 6. & 7. April zurück nach München

Nachhaltigkeit im Alltag

Am ersten April-Wochenende ist es endlich wieder soweit: Der Heldenmarkt – Deutschlands führendes Event für einen nachhaltigen Lebensstil – kommt zurück nach München und macht zwei Tage im MVG Museum Station.

Nachhaltigkeit im Alltag? Auf jeden Fall, aber wie genau geht das?

Ob Lebensmittel, Mode, Kosmetik, Wohnen, Mobilität, Geldanlagen, … eigentlich egal. Mittlerweile gibt es in jedem Bereich umwelt- und sozialverträgliche Alternativen zum herkömmlichen Überangebot unserer Konsumgesellschaft – man muss nur wissen, wo man sie findet. Auf dem Heldenmarkt sind sie alle: Die Großen, die Kleinen, die Nützlichen, die, die viele schon kennen und die, die keiner kennt – hier kommen Menschen mit Visionen zusammen.

Am 6. & 7. April 2019 geht der Münchner Heldenmarkt in die siebte Runde. Ca. 100 Hersteller präsentieren an diesem Wochenende im MVG Museum – einer der Münchner Top Eventlocations – auf fast 5.000 m² ein buntes Potpourri an nachhaltig produzierten Produkten und umweltschonenden Dienstleistungen: Neben allerlei schmackhaften Bio-Lebensmitteln, gibt es fair produzierte Kleidung, Naturkosmetik, Haushalts- und Einrichtungsgegenstände sowie alternative Banken, Versicherungen und Ökostromanbieter.

Heldenmarkt München: Spannende Vorträge und Workshops

Neben alten Hasen treffen sich auch dieses Jahr viele noch unbekannte Start-ups mit Öko-Enthusiasmus und Weltverbesserer-Instinkt auf dem Heldenmarkt: Da hätten wir z. B. Colorswell (Upcycling-Schmuck aus Plastik aus dem Ozean), Linis Bite (bio-vegane Schoko-Riegel) oder Balu Bowls, die mit ihren Kokosschalen eine echte Alternative zu Plastik oder Holz bieten und pro Bestellung sogar einen Baum pflanzen. Aber damit nicht genug – die Ausstellerliste ist lang – viele Anbieter kommen direkt aus der Nachbarschaft. Nachhaltigkeit mag ein weltweites Anliegen sein, gelebt wird sie aber meistens vor der eigenen Haustür. Aus diesem Grund kommen ca. 60 % der Aussteller aus der Region.

Aber beim reinen Probier- und Einkaufserlebnis bleibt es nicht. Im stündlich wechselnden Vortragsprogramm werden aktuelle Themen aus dem Bereich Nachhaltigkeit diskutiert. Neben zwei Live-Kochshows mit dem Bavarian Vegan Headchef Serkan Tunca und Dr. Christine Volm findet mehrmals täglich eine Tombola-Verlosung auf der Bühne statt, bei der es Produkte der Aussteller zu gewinnen gibt. Zahlreiche Aussteller und NGOs bieten an ihren Ständen Mitmach-Aktionen und Workshops an. Am Samstag und Sonntag sind alle kleine Held*innen im Kinder-Puppentheater willkommen. Das komplette Rahmenprogramm und die Ausstellerliste sind in Kürze unter heldenmarkt.de/heldenmarkt-muenchen verfügbar.

Was?

Heldenmarkt München

Wo?

MVG Museum

Ständlerstr. 20

81549 München

Wann?

6. bis 7. April 2019

Sa: 10-19 Uhr

So: 10-18 Uhr

Wie viel?

Tickets im Online-VVK ab 5 €

Tageskasse ab 6 €

Tickets: https://heldenmarkt.regiondo.de/kategorien