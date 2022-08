Fan mit emotionaler Frage vor Helene-Konzert: „Habe meinen Papa verloren, soll ich oder soll ich nicht?“

In wenigen Stunden startet das Helene-Fischer-Konzert in München. Vorher stellt eine ihrer Fans eine schwierige Frage auf Facebook. © Imago/Screenshot Facebook

In wenigen Stunden startet das Helene-Fischer-Konzert mit 130.000 Fans in München. Wir begleiten das Großereignis live in diesem Ticker.

Um 20 Uhr beginnt das Konzert, der Einlass startet um 16 (bzw. 14) Uhr, Konzertende ist für 22.30 Uhr angesetzt. Alle Infos zum Helene-Fischer-Konzert finden Sie in unserem großen Service-Artikel.

finden Sie in unserem großen Service-Artikel. Die wichtigste Frage vorab beantworten wir hier: Spielt das Wetter mit?

15 Uhr: Der Einlass ist für diejenigen mit dem entsprechenden Early-Entry-Ticket bereits seit 14 Uhr geöffnet. Bei Nieselregen und aktuell 20 Grad füllt sich das Konzertgelände quasi tröpfchenweise. Neben der Anfahrt und vor allem der Abreise nach Konzertende mit stundenlanger Wartezeit beschäftigt die Fans gerade vor allem, wo sie aktuell noch einen Regenponcho herbekommen.

Helene-Fischer-Konzert in München: Rührender Fan-Post bewegt Konzertbesucher auf Facebook

Währenddessen bewegt ein Fan-Post auf Facebook viele Konzertteilnehmer. Yvonne schreibt: „Bin so hin- und hergerissen... hab vor 2 Wochen meinen Papa verloren... er hätte das so gefeiert.. soll ich ..oder soll ich nicht????“ Ihre Frage sorgt für viele rührende und emotionale Reaktionen.

Soll ich oder soll ich nicht? Diese Frage bewegt die Fangemeinde. © Screenshot Facebook

Die meisten Nutzer raten ihr, trotzdem hinzugehen, auch, weil das ihr Vater sicher so gewollt hätte. „Getreu dem Motto ,man bereut nur das, was man nie gemacht hat‘. Trauer ist nicht das, was andere von Dir zu Gesicht bekommen. Du hast ihn im Herzen bei Dir! Und glaub‘ mir- bei diesem Lied werden viele Tränen deine begleiten“, schreibt etwa Steph Anie.

Ob sich Yvonne von dem großen Zuspruch der Helene-Fischer-Fangemeinde hat überzeugen lassen, bleibt offen. Einen kleinen Hinweis in diese Richtung gibt es allerdings. Sie antwortet oben erwähnter Steph Anie: „Oh wie schön du das geschrieben hast. Dich kennenzulernen, wäre echt super“, woraufhin Steph Anie schreibt: „Wir werden uns schon finden. Sind doch nicht so viele dort.“ Yvonne reagiert mit einem erhobenen Daumen.

