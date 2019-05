Heute kommt die Hahn-Bahn

Auf dem Viehhofgelände

von Sascha Karowski schließen

Auf dem Viehhofgelände soll eine neue Attraktion von Kulturveranstalter Daniel Hahn entstehen: ein Jugendtreff in einer ausrangierten Trambahn. Das Fahrzeug wird Donnerstagnachmittag per Schwerlasttransport angeliefert und soll künftig für Töpfern und Siebdruck genutzt werden.

Der nächste Coup von Kulturveranstalter Daniel Hahn (MS Alte Utting, Bahnwärter Thiel) kommt heute per Schwertransport nach München. Auf dem Viehhofgelände soll in einer ausrangierten Trambahn ein Jugendtreff eingerichtet werden. „Die Idee gibt es schon ziemlich lange“, verrät Hahn auf Anfrage unserer Zeitung. „Auf dem Gelände halten sich jetzt schon sehr viel junge Leute auf. Und wir haben schon ein Jugendprogramm beim Bahnwärter Thiel.“ Im Rahmen des neu zu gestaltenden Ateliergeländes war rasch klar, dass man auch kreativ Jugendarbeit machen wolle. „Der Trambahnwagen soll Kindern und Jugendlichen im lockeren Rahmen als Treffpunkt dienen, und es sollen täglich Workshops stattfinden. Das Angebot soll abwechslungsreich sein: Töpfern, Malen, Sprayen, Siebdruck. Klar ist , dass langfristig auch vor der Tram was passieren wird, also etwa Tischtennisplatten aufgestellt werden.“ Der Jugendtreff soll eine Kooperation zwischen dem Bahnwärter Thiel und dem Erfindergarden aus Untergiesing werden. „Außerdem hoffen wir auf Unterstützung durch das Sozialreferat sowie auf weitere Kooperationen mit bestehenden Jugendeinrichtungen.“

Der Münchner Trambahnbeiwagen stammt aus dem Jahr 1967, Typ p3.17. Heute fahren davon nur noch wenige Exemplare durch die Stadt. „Als der Wagen 2008 ausgemustert wurde und verschrottet werden sollte, wurde er von zwei Trambahnfans gekauft und auf ein Gelände bei Ulm gebracht“, erzählt Hahn. „Gemeinsam sind sie dann fast jedes Wochenende dorthin gefahren, um die alte Straßenbahn in Schuss zu halten. Aus dem Spontankauf wurde so ein gemeinsames Hobby, das Zeit kostet.“ Gesundheitsbedingt seien die Trambahnfans nun nicht mehr in der Lage, sich um den Wagen zu kümmern. „Daher sind sie vor drei Jahren auf uns zugekommen.“ Der Wagen wird heute um acht Uhr nahe Ulm aufgeladen und mit dem Schwertransporter nach München gebracht. Ankunft: 14 Uhr.