Historisches Foto vom Odeonsplatz zeigt, wie sich Münchens Zentrum verändert hat

Historische Fotos zeigen, wie sehr sich der Odeonsplatz verändert hat. © Sven F. Goergens/Münchner Stadtarchiv

Wie sah München eigentlich früher aus? Historische Fotos zeigen, wie sich eine Stadt verändert hat. Wie zum Beispiel am Odeonsplatz: An der Ludwigstraße hat 1906/1907 die große Verkehrswende stattgefunden.

Unser historisches Foto von 1907 zeigt die Münchner Ludwigstraße mit Blick auf das Siegestor im Norden. Im Vordergrund ein Autobus, im Hintergrund die ein Jahr zuvor eröffnete Tramlinie Nummer 3, welche die Altstadt mit Schwabing verband.

Der Inbetriebnahme der Linie 3 finden längere Debatten voraus: Die Münchner Künstlerschaft sowie Denkmalschützer fürchteten eine Verschandelung der Münchner Prachtachse durch Oberleitungen. Deswegen wurden die Tramwagen auf dieser Strecke bis 1906 mit Akku-Lokomotiven geschleppt.

Der Blick vom Odeonsplatz auf das Annast Haus 1907 © Münchner Stadtarchiv

Ab 1900: Abschaffung von Pferde- und Dampfwagen

Doch die große Ära der schadstoffarmen Stromer im öffentlichen Personennahverkehr ließ sich nicht aufhalten: Bereits 1900 hatte sich München von der Pferde-Trambahn und der Dampf-Trambahn verabschiedet. Auch aus Gründen des Umweltschutzes: Schließlich hinterließen die Pferdewagen große Mengen an übelriechendem und hygienisch bedenklichem Pferdekot.

1907 fuhr die Linie 3 schließlich vollständig elektrifiziert an Oberleitungen entlang über die Ludwigstraße.

Exkurs in die Weltliteratur Die historische Tramlinie auf der Ludwigstraße ging in die Weltliteratur ein. Literaturnobelpreisträger Thomas Mann ließ in seinem Musiker- und Gesellschaftsroman „Doktor Faustus“ (Erstveröffentlichung 1947) in der abendlichen Tram einen spektakulären Mord stattfinden. Eine betrogene Geliebte tötet mit fünf Pistolenschüssen den Geiger und Konzertmeister Rudi Schwerdtfeger. Er verblutet in der vollbesetzten Tram auf der Ludwigstraße.

Ab 1964 geht es mit dem Münchner Tram-Netz bergab.

Bis Mitte der 1960er wurde das Münchner Tram-Netz ständig erweitert. Seinen Höhepunkt erreichte der Tramverkehr 1964 mit einer gesamten Streckenlänge von 135 Kilometern, 21 Tramlinien und in Stoßzeiten bis zu 339 Zügen.

Mit dem U-Bahn- und S-Bahn-Bau und der Untertunnelung anlässlich der Olympischen Sommerspielen 1972 verlor der überirdische Tramverkehr an Bedeutung. Am 19. Oktober 1971 kam es zur Stilllegung der Tram auf der Ludwigstraße und anschließender Entfernung der Gleise.

Der Blick vom Odeonsplatz auf das Annast-Haus heute © Sven F. Goergens

Oberirdisch ersetzten Autobusse mit Verbrennungsmotoren auf vielen Routen die eigentlich fortschrittlichere Elektro-Tram. Bis heute ist der Odeonsplatz mit dem im aktuellen Foto sichtbaren Annast-Haus und 1997 wiedereröffneten Tambosi-Café öffentlich lediglich per Bus oder U-Bahn erreichbar. Sven Goergens

