Neben dem Beruf akademisch weiterbilden: Neue zukunftsträchtige Studiengänge an der Hochschule München

Durch Weiterbildung vorankommen: Nebenberuflich studieren ist an der Hochschule München möglich. © iStock

Von Kommunikation über Digitalisierung bis Energie und Mobilität: Ab dem 2. Mai können Sie sich für neue spannende, berufsbegleitende Studiengänge für das Wintersemester an der Hochschule München bewerben!

In Zeiten von schneller Informationsbeschaffung, Fake News und hoher Informationstaktung möchten Sie als Kommunikationsprofi auftreten und sich darauf verstehen, komplexe technologische Zusammenhänge verständlich zu vermitteln? Oder sind die mit der Digitalisierung und dem Klimawandel einhergehenden Herausforderungen unserer Zeit genau Ihr Thema? Sie wollen mit einer berufsbegleitenden akademischen Weiterbildung den nächsten Karriereschritt gehen? Hier bietet die Hochschule München exzellente Möglichkeiten und legt zum Wintersemester 2022 gleich drei neue zukunftsträchtige Studiengänge auf, die neben dem Beruf absolviert werden können:

Forschungs-, Innovations- und Technologiekommunikation (FIT) – Master of Engineering an der Hochschule München

Im Studiengang Forschungs-, Innovations- und Technologiekommunikation (FIT) lernen Sie, technische Zusammenhänge verständlich zu vermitteln. © Ulrike Myrzik

In diesem Studiengang studieren Sie interdisziplinär auf der Basis eines starken, ingenieurwissenschaftlichen Fundaments: MINT-Fächer, Unternehmen und Gesellschaft sowie Medienkonzeption und Produktion sind hier die thematischen Säulen. Sie lernen, wie man komplexe Technologien kommuniziert, technische Zusammenhänge verständlich vermittelt und Forscher:innen, Unternehmen und Verbraucher:innen miteinander ins Gespräch bringt.

Nach dem Studium können Sie in der internen und externen Kommunikation oder im Projektmanagement von Technologieunternehmen, Forschungsorganisationen und Verbänden arbeiten. Sie beraten in Agenturen oder Unternehmensberatungen und vermitteln komplexes Wissen in der Bildung und Weiterbildung.

Master-Studiengang Forschungs-, Innovations- und Technologiekommunikation: Fakten im Überblick

Abschluss: Master of Engineering (M. Eng.) Start: 1. Oktober 2022 Bewerbungszeitraum: 2. Mai bis 15. Juni 2022 konsekutiv-berufsbegleitend: direkt an das Bachelorstudium anschließbar und neben dem Beruf studierbar Unterricht am Abend, am Wochenende, online und in einer Präsenzwoche pro Semester Regelstudienzeit: 5 Semester zweisprachiger Unterricht: Deutsch und Englisch transfer- und praxisorientiertes Studium: intensive Zusammenarbeit mit Unternehmenspartner:innen und Organisationen Kosten: ca. 2.500 Euro pro Semester (Studienkosten sind steuerlich absetzbar)

Master 4D – Moderne Energiesysteme und Mobilität: zielgerichtet auf Herausforderungen des Klimawandels vorbereiten

Der Studiengang 4D – Moderne Energiesysteme und Mobilität beschäftigt sich mit Decarbonisierung, Digitalisierung, Dezentralisierung und Demographie. © Pexels

Im weiterbildenden Masterstudiengang 4D – Moderne Energiesysteme und Mobilität werden Sie zu Expert:innen für Wasserstoffanwendungen, E-Mobilität und Energiespeicherung im mobilen und stationären Einsatz. Erweitern Sie Ihre Expertise auf dem Gebiet moderner Energiesysteme und deren Anwendungen in der Mobilität unter Berücksichtigung des Klimawandels und der 4D-Megatrends: Decarbonisierung, Digitalisierung, Dezentralisierung, Demographie.

Darüber hinaus werden Kompetenzen in den Bereichen Ingenieurwissenschaft, Betriebswirtschaft, Patentrecht, Politik, Ethik und Management vermittelt.

Als Absolvent:in des Masterstudiengangs 4D – Moderne Energiesysteme und Mobilität verstehen Sie, welche Werkzeuge einzusetzen sind, um konstruktiv mit dem CO2-Problem umzugehen. Gestalten Sie innovative, nachhaltige Lösungen für eine grüne Zukunft!

Master-Studiengang 4D – Moderne Energiesysteme und Mobilität: Fakten im Überblick

Abschluss: Master of Engineering (M.Eng.) Start: 1. Oktober 2022 Bewerbungszeitraum: 2. Mai bis 15. Juni 2022 weiterbildend und berufsbegleitend: mit Berufserfahrung neben dem Beruf studierbar Unterricht in Blockphasen am Abend, am Wochenende oder online Regelstudienzeit: 6 Semester transfer- und praxisorientiertes Studium: enge Verzahnung mit der Forschung Kosten: 2.700 Euro pro Semester (insgesamt 16.200 Euro) zzgl. Semesterbeiträge (Studienkosten sind steuerlich absetzbar)

Master Legal Business Digitalization an der Hochschule München: Die Zukunft mit digitalen Konzepten gestalten

Die Hochschule München bietet zahlreiche berufsbegleitende Studiengänge in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Soziales an. © iStock

Die ideale Weiterbildung für Jurist:innen, BWLer:innen und ITler:innen – bei diesem Masterstudiengang bewegen Sie sich kompetent interdisziplinär zwischen diesen Bereichen. Sie werden bei der Entwicklung und Implementierung digitaler Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle die wichtigsten Fragestellungen aller drei Fachrichtungen im Blick behalten. Schließen Sie gezielt und fachspezifisch Lücken, während Sie weiter im Job bleiben.

Alternativ zum Weiterbildungsmaster bietet die Hochschule München auch ein kürzeres, einsemestriges Modulstudium an. Dabei konzentrieren Sie sich auf diejenigen Schwerpunktbereiche (Cluster) des Masters, die Ihnen fehlen, erweitern Ihre Kompetenzen in Recht, Wirtschaft oder IT und schließen neben dem Beruf nach einem Semester mit einem Hochschulzertifikat ab.

Master-Studiengang Legal Business Digitalization: Fakten im Überblick

Abschluss: Master of Arts (M.A.) Start: 1. Oktober 2022 Bewerbungszeitraum: 2. Mai bis 15. Juni 2022 weiterbildend und berufsbegleitend: mit Berufserfahrung neben dem Beruf studierbar virtuelle Lehre und Blockveranstaltungen Regelstudienzeit: 4 Semester transfer- und praxisorientiertes Studium: interdisziplinäre Verknüpfung von BWL, Jura und IT Studium mit hohem Praxisanteil sowie aktuellen und relevanten Inhalten Lehrbeauftragte aus der Praxis Kosten: 5.000 Euro pro Semester (insgesamt 20.000 Euro) zzgl. Semesterbeiträge (Studienkosten sind steuerlich absetzbar)

So bewerben Sie sich für das Wintersemester 2022/23 an der Hochschule München

Wer sich für ein berufsbegleitendes Studium entscheidet, kann sich ab Mai für das Wintersemester 2022 bewerben und ab dem 1. Oktober 2022 das Studium neben dem Beruf beginnen. Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen sowie weitere Informationen zum Studium neben dem Beruf finden Sie auf der Webseite des Weiterbildungszentrums der Hochschule München.

Interesse? Schauen Sie sich hier das umfangreiche Weiterbildungsangebot der Hochschule München an!

Was bietet die Hochschule München? Die Hochschule München ist Bayerns größte Hochschule für angewandte Wissenschaften: Über 80 attraktive und zukunftsorientierte Studiengänge bilden die Basis für eine erfolgreiche Karriere. Neben fachlichen Kompetenzen fördert die Hochschule nachhaltiges und unternehmerisches Denken und Handeln sowie internationale und interkulturelle Erfahrungen. Die Fakultäten bereiten die Studierenden darauf vor, sich mit Weitblick, Kreativität und Verantwortungsbewusstsein in Beruf und Gesellschaft einzubringen. Die engen Kontakte zu Unternehmen am High-Tech-Standort München sorgen für praktische Erfahrungen bereits während des Studiums. Und nicht zu vergessen: Das attraktive Kultur- und Freizeitangebot Münchens bietet viel Abwechslung. Mit einem Studium an der Hochschule München steht Ihnen eine der besten Hochschulen für angewandte Wissenschaften (UAS7) zur Verfügung.

Kontakt

Hochschule München

Weiterbildungszentrum

Dachauer Straße 100 a

80636 München

Tel.: 089 1265-4395

E-Mail: weiterbildung@hm.edu

Internet: hm.edu/weiterbildung