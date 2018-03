Pitbull-Prozess: Halter muss beweisen, dass Rosi ungefährlich ist

Als Hundehalter denke ich, dass das Problem ja am anderen Ende der lLeine sitzt. Aber so einfach ist es auch nicht, weil (bekanntermaßen) ja oft kein Leinenkontakt besteht, denn dauf hat das Herrchen dann verzichtet. Jetzt ist es egal, ob der Hund einer Katze nachsetzt, ein Reh sieht und losprescht oder einfach einen Radfahrer vom Rad holt (Zusammenstoß). Selbst Hunde mit viel Ausbildung sind eben nicht 100% zu kontrollieren. Und da hapert es m.E. auch wieder nur an der Einsicht der Halter.

Es gibt aber auch rassespezifische Unterschiede. Ja, auch ein sog. Listenhund kann ein lammfrommes Wesen haben ... Ja auch ein Mops kann richtig fies beißen ... Aber wenn ein "Kampfhund" zubeißt, dann richtig und oft verbeist er sich und die muskulösen Bewegungen machen den Rest, dann man das Maul quasi bildwörtlich (!) nur noch mit "der Brechstange" öffnen kann ... Ich unterstelle, dass die Halter in solchen Situatioen auch überfordert sind, wo es auf Sekunden ankommt.

Listenhunde als "Familienhunde" habe ich in den neuen Länder erlebt (wohnte doch beruflich bedingt mal einige Zeit). Aus dieser Zeit habe ich aber auch Vorbehalte, weil die Halter ganz oft m.E. keine zuverlässigen Zeitgenossen waren, sondern den Hund als "Mittel" führten. Ja, dafür kann das Tier wieder nix, aber das ist mir dann auch egal ... Sorry ... Aber wenn einem mit zwei kleinen Kindern laufend "solche" (Halter/Hunde) begegnen, dann wird es eng.

Das natürlich nicht nur Listenhunde gefährlich werden können, ist auch klar. Uneinsichtige, überforderte Halter und falsch oder gar nicht erzogene Hunde - am besten ab der Haustür oder zu Schonzeiten im Wald freilaufend - sind ja leider keine Seltenheit.

Mit den Ausführungen will ich dem Halter in Dachau nicht unterstellen, dass er ein uneinsichtiger Halter ist. Aber viele Halter bringen auch ganze Rassen in Verruf.