Münchnerin hebt Bus-Ticket jahrelang auf, MVG analysiert es jetzt ganz genau

Das München der 1950er Jahre ist mit dem von heute nicht zu vergleichen. Ein alter Fahrschein zeigt, wie sehr sich das Leben seitdem verändert hat.

München - „Ich bin 85 Jahre alt und konnte in all den Jahren die Preisentwicklung verfolgen“, erzählt Maria Weiss im Interview mit tz.de. Die Münchnerin hatte sich mit einer Leserinnen-Mail an unsere Redaktion gewandt. Für eine Busfahrt von Großhadern nach Waldfriedhof zahlte sie in den 1950ern mit 10 Pfennigen umgerechnet gerade einmal fünf Cent – dagegen schaut selbst das heutige 49-Euro-Ticket für Bayern alt aus. Die 85-Jährige hat die Busfahrkarte über all die Jahre aufbewahrt und gibt exklusive Einblicke in die Kaufpreise ihrer Kindheit.

Auch die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) kann bestätigen, dass das Ticket bereits um die 70 Jahre alt sein muss. Damals konnten sich Einheimische noch auf relativ stabile Preise verlassen, wohingegen sich die Inflation seit der Umstellung auf den Euro jährlich bemerkbar macht.

Ticket aus den 1950ern - MVG: „Mit heute überhaupt nicht vergleichbar“

Laut Maximilian Kaltner, dem Pressesprecher der MVG, galt der Fahrpreis von 10 Pfennig nach „Auskunft unseres Archivars wohl vom 1.1.1953 bis zum 2.10.1961 – das war eine sehr lange preisstabile Tarifperiode.“ Die Preise seien mit der heutigen Tarifstruktur aber „überhaupt nicht vergleichbar“. Bei dem Ticket, das Maria Weiss aufbewahrt hat, handle es sich um eine sogenannte Zubringerbuslinie, die lediglich für den Transport zu zentraleren Stationen gedacht war: „Falls jemand von Großhadern zum Stachus fahren wollte, war also neben diesem Fahrschein der zusätzliche Erwerb eines Fahrscheins für die Trambahn [...] nötig.“

Münchnerin hebt ein Busticket aus den 1950er Jahren auf - die Fahrt kostete damals gerade einmal 10 Pfennig. © Maria Weiss

Die 85-Jährige wohnte zu dieser Zeit in München-Großhadern und benutzte den Omnibus täglich. „Die Fahrt nach München erfolgte dann mit der Straßenbahn der Linie 6“, erinnert sie sich.

Münchnerin über ihre Kindheit: „eine Brezel für 5 Pfennige“

Sie kramt noch weitere Erinnerungen aus ihrer Kindheit hervor. So sei die Brezel schon in ihrer Schulzeit ein beliebter Pausensnack gewesen und hätte damals gerade einmal fünf Pfennige gekostet. Eine andere, eher ungewöhnliche Leckerei seien auch Essiggurken aus dem Fass vom Viktualienmarkt gewesen, für die sie pro Stück immerhin 15 bis 20 Pfennige hinlegen musste: „Deshalb gab es die Gurke nur, wenn man viermal keine Brezel kaufte. Natürlich ohne, dass die Mutter das erfahren durfte“, verrät Weiss, „und die Marktfrau hat immer eine besonders große Gurke aus dem Fass geholt - sie kannte ja das geringe Budget.“

Mittlerweile lebt die Münchnerin seit 22 Jahren auf der Insel La Palma, hält sich aber weiterhin online über Ereignisse aus der Landeshauptstadt auf dem Laufenden.

Wechsel von D-Mark zu Euro: Jährliche Preissteigerungen seit 2002

Unsere Redaktion wollte genauer herausfinden, wie sich die Preise im Münchner Nahverkehr über die letzten Jahrzehnte verändert haben. Auf Nachfrage beim Münchner Verkehrs- und Tarifbund ergibt sich, dass die Fahrpreise seit dem Wechsel von D-Mark zu Euro 2002 jährlich angestiegen sind, mindestens um 1,9 Prozent, häufig sogar um über drei Prozent. Die Inflation im vergangenen Jahr zeigt sich besonders deutlich: Seit Dezember 2022 zahlen Kundinnen und Kunden durchschnittlich satte 6,9 Prozent mehr für die Fahrt mit Bus und Bahn.

Kostete eine Monatskarte im gesamten MVV-Netz im Jahr 2002 noch 140 Euro, hat sich der Preis mit 242,70 Euro mittlerweile fast verdoppelt. Da kommt das 49-Euro-Ticket wie gerufen – doch noch ist unklar, ob wirklich alle davon profitieren oder ob es gerade alte Menschen diskriminiert.