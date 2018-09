Wie Autoreifen die Isar verseuchen

In München explodiert die Mikroplastik-Menge – der Verkehr ist die Hauptursache

von Johannes Welte schließen

Schockstudie der Uni Bayreuth über die Münchner Isar: Die Menge des Mikroplastiks erhöht sich im Stadtgebiet um das Zehnfache.

München - Das haben Forscher der Uni Bayreuth im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz herausgefunden. Als Hauptquelle gilt der Abrieb von Autoreifen, der über die Kanalisation in die Isar gerät.

Bevor die Isar das Münchner Stadtgebiet erreicht, weist sie in Baierbrunn gerade mal 8,3 Partikel Mikroplastik pro Kubikmeter auf. Unterhalb von München maßen die Forscher bei Moosburg 87,9 Partikel – mehr als das Zehnfache! Und kurz vor der Mündung der Isar in die Donau bei Deggendorf verdoppelt sich der Wert sogar noch einmal auf 150 Partikel – das ist bayerischer Rekord! Auch daran dürfte München schuld sein. Denn zwei Drittel des Münchner Klärwassers kommt erst nach Moosburg über den Mittleren Isarkanal in den Fluss.

Lesen Sie auch: Ein Rundgang mit Isar-Ranger Stefan Goller

+ Erklärgrafik: Wie Mikroplastik ins Meer gelangt. © dpa-Infografik.

Reifenabrieb ist die Hauptquelle

Hauptquelle des Mikroplastiks ist einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik zufolge der Reifenabrieb – ein Drittel aller Kunststoffpartikel stammt von Straßen und Flughäfen. Der Abrieb wird bei Regen in die Kanalisation gespült. Wenn es stark regnet, geben Überlaufbecken das verschmutzte Wasser direkt in die Flüsse ab. Auch Synthetik-Textilien gelten als wichtige Mikroplastikquelle, beim Waschen entsteht Abrieb, der in der Kläranlage landet.

Lesen Sie auch: OB Reiter im Fußball-Interview: „Sechzig ist viel öfter in meinem Büro als Bayern“

Die Münchner Stadtentwässerung räumt ein, dass in ihren Klärwerken per Filter „allenfalls ein Teil der Mikropartikel zurückgehalten werden“. Also landen die Partikel in der Isar und im Meer, wo Fische sie aufnehmen. Ein Teil bleibt im Klärschlamm. Der wird in München verbrannt, anderorts landet er als Dünger auf dem Acker – und so gelangen die Plastikpartikel ins Essen.

Johannes Welte