Gesucht: Konsequente Führung für „Lucky“ – Hund nach Vorfall an Münchner Tierheim übergeben

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Den klassischen Hundeblick beherrscht Jack Russell Lucky ohne Zweifel. Trotzdem braucht er noch Training, um ihn auf die richtige Bahn zu bringen. © Tierheim München

Im Münchner Tierheim steht Rüde Lucky bereit für ein neues Zuhause. Zwar ist der Jack Russell freundlich und offen, besitzt aber ein paar Ecken und Kanten.

München – Jedermann ist froh über eine zweite Chance. Hunde wie der sechsjährige Jack Russell Lucky auch. Ein Vorfall in seiner Vergangenheit ist für ihn und ein Kind nicht glücklich ausgegangen. Als Konsequenz wurde ans Münchner Tierheim übergeben. Jetzt sucht Lucky ein neues Zuhause.

Jack Russell Lucky im Münchner Tierheim: Verschmust und aktiv – jedoch mit Erziehungsbedarf

Verspielt, sportlich und bewegungsfreudig – das sind typische Eigenschaften für einen Jack Russell. Der 27 Zentimeter große Lucky besitzt sie alle. Wenn er die Zeit hat, Menschen gegenüber etwas aufzutauen, kommt schnell sein verschmustes und menschenbezogenes Wesen zum Vorschein. Bisher zeigt der unkastrierte Rüde sich auch seinen Artgenossen gegenüber freundlich und offen. Derweil konnte sei Gemüt noch nicht im direkten Kontakt mit anderen Hunden oder Tieren getestet werden, berichtet das Tierheim.

Lucky hat jedoch noch Ecken und Kanten, die es zu beachten gilt. So neigt er dazu, Ressourcen und Besitz eindrücklich zu verteidigen. Daher ist noch Training nötig, um seine Umgänglichkeit zu verbessern. Tierarztbesuche mögen die wenigsten Tiere, mit guter Übung lässt sich allerdings einiges schaffen. Diese fehlt dem Rüden ebenso, bisherige Besuche beim Veterinär gestalteten sich schwierig. Das Tierheim hofft daher, dass sein zukünftiger Besitzer solche Situationen mit ihm übt.

Gesucht: Konsequente Führung für liebenswertes Kerlchen – Jack Russell Lucky wartet auf neues Herrchen

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Name: Lucky

Rasse: Jack Russell

Geburtstag: ungefähr September 2016

Farbe: Weiß/Braun

nicht familiengeeignet

Kind gebissen: Jack Russell ungeeignet für Familienleben

Wichtig: Der 7,5 Kilogramm schwere Lucky ist nichts für eine Familie. Weil er unter Bedrängung ein Kind gebissen hat, verlor er sein ursprüngliches Zuhause. Am liebsten würde ihn das Tierheim daher an eine Einzelperson oder ein Paar abgeben, dass den Hund mit einer konsequenten Erziehung und Führung in die richtigen Bahnen lenkt. Und das klappt am besten in einem ruhigen Heim ohne Kinder.

Für mehr Informationen über Lucky können Sie unter der Telefonnummer 0 89/92 1000-28 das Tierheim kontaktieren.