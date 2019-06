Kämmerer tritt auf die Bremse: Neue Stellen sind Mangelware

Nur ein Viertel der benötigten Stellen genehmigt

von Sascha Karowski schließen

Um neue Stellen in der Münchner Stadtverwaltung kündigt sich ein Verteilungskampf an. Die einzelnen Referate haben einen Bedarf von etwa 1900 Stellen angemeldet.

Doch die Kämmerei will sparen – nur 450 sollen genehmigt werden. Ein Antrag der Grünen auf mehr Stellen für die Untere Naturschutzbehörde stieß denn auch auf Unverständnis. Bei Fragen nach neuen Stellen in den Referaten kommt man nicht umhin, auf den Zitatenschatz des ehemaligen Kämmerers Ernst Wolowicz (SPD) zurückzugreifen. Der eingefleischte Fan der Rolling Stones hatte stets einen Song-Titel auf Lager, zuletzt häufig den des Klassikers „You Can’t Always Get What You Want“. Sprich: Man kriegt nicht immer das, was man sich wünscht. Wolowicz hatte schon vor seinem Rücktritt gern zum Sparen gemahnt.

Nun tritt sein Nachfolger ebenfalls auf die Kostenbremse. Von den rund 1900 Stellen wollen Christoph Frey (SPD) und Personalreferent Alexander Dietrich (CSU) nur etwa 450 genehmigen.

Diese Information war bereits vor der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses durchgesickert. Daher herrschte für einen Antrag der Grünen wenig Verständnis. Die Fraktion hatte beantragt, das Personal der Unteren Naturschutzbehörde deutlich aufzustocken, zwei Stellen für den flächenhaften Naturschutz sowie vier Stellen für den Baumschutz. Die Verwaltung selbst hält das für überzogen und lehnt die Stellenmehrung ab. Das war sogar für OB Dieter Reiter (SPD) neu. „Das habe ich auch noch nicht erlebt“, sagte der Rathauschef in der Sitzung des Ausschusses. „Das ist tatsächlich ungewöhnlich für die Verwaltung.“

Die Untere Naturschutzbehörde ist der Lokalbaukommission unterstellt, die wiederum unter dem Dach des Planungsreferates arbeitet. Ein Vertreter der Verwaltung erklärte, dass die Lokalbaukommission seit 2012 wieder Personal habe aufbauen können. Nun verfüge man über 311 Köpfe. „Im Bereich Baumschutz sind viereinhalb Stellen geschaffen, sodass die Baumschützer selbst sagen, sie seien gut aufgestellt.“ Einige andere Stellen seien noch gar nicht besetzt, anderes Personal wiederum würde noch eingearbeitet. „Dass wir nicht immer gleich zuschlagen, wenn irgendwo Missstände auftauchen, liegt auch daran, dass die Kollegen gebunden sind. Priorität hat daher zunächst, diese Vakanz aufzulösen.“

Grünen-Stadtrat Paul Bickelbacher hatte zuvor ausgeführt, dass der Wunsch nach mehr Personal beim Baumschutz bei einer Bürgerversammlung aufgekommen sei. „Dann können wir das nicht einfach liegen lassen.“ Der Baumschutz werde zunehmend wichtig, auch wenn die Behörde erst frisches Personal erhalten habe. „Es kann nie genug sein“, findet Bickelbacher. Kritik gab es unter anderem von Brigitte Wolf (Linke). „Die Verwaltung sagt doch selbst, es ist zwar gut gemeint, aber unnötig.“ Seien erst mal alle Stellen besetzt und die Vakanz beseitigt, habe die Abteilung genug Leute. „Aber natürlich“, sagte Wolf. „Den Bürgern ist es egal, wie viel Vakanz die LBK hat. Die Bürger wollen die Aufgaben erledigt sehen.“

Johann Altmann (Bayernpartei) warf den Grünen eine gewisse Sorglosigkeit beim Geldausgeben vor. „Wenn ich höre, was der Kämmerer signalisiert hat, verstehe ich den Antrag nicht.“ Die Grünen hätten in der Vergangenheit – da noch als Teil der Stadtregierung – kaum einen Haushalt gehabt, der genehmigungsfähig war. „Ihr hattet nie ein Problem damit, die Stadt zu verschulden.“ Grünen-Chefin Katrin Habenschaden entgegnete: „Das ist absoluter Unsinn.“ FDP-Chef Michael Mattar verwies auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich künftig veränderten. „Die Einnahmen werden nicht mehr so üppig sein, wie wir das gewohnt sind.“