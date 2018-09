Vier Wochen verschwunden: Aachenerin holt Katze Malou aus Münchner Tierheim ab

Tier war während eines Besuchs entlaufen

Happyend nach vier Wochen: Endlich kann Luise Mommer ihre Katze Malou wieder in den Arm schließen. Der Vierbeiner war der Aachenerin während eines Besuchs in Freilassing abhanden gekommen.

München - Sie trennten vier Wochen und fast 700 Kilometer: Luise Mommer (55) traut ihren Augen kaum, als sie das Tierheim München betritt. Da sitzt sie, ihre lange vermisste Malou. Mommer streckt ihren Arm in den Käfig, krault ihre Katze sanft unterm Kinn. Malou erkennt das Frauchen, schnuppert an deren Fingern. Dann nimmt Mommer ihren Liebling aus dem Käfig, drückt es an sich. Ihre Augen füllen sich mit Tränen, dann lacht sie erleichtert auf.

„Ich dachte, ich sehe Malou nie wieder“, sagt Mommer. Kein Wunder - die vierjährige Katze kommt aus Aachen! Dazu ist sie eine reine Wohnungskatze, kennt das Leben in Freiheit nicht. Auf einer Reise verirrte sich das Kätzchen unter den Gleisen im Münchner Hauptbahnhof und versuchte, dort zu überleben.

Malou erstmals während Besuch in Freilassing entlaufen

Das Drama begann Ende Juli. „Mein Mann, Malou und ich haben meine Schwiegermutter in Freilassing besucht“, erinnert sich die Aachenerin. „Dort ist Malou das erste Mal entwischt. Wir haben sie überall gesucht, aber nicht gefunden.“ Mommer und ihr Mann mussten am nächsten Tag wegen der Arbeit abreisen. „Wir waren uns sicher, dass Malou auftaucht. Meine Schwiegermutter sollte sie uns bringen.“ Tatsächlich stand Malou am nächsten Tag vor der Tür.

Am 4. August dann aber der große Schock: Als die 74 Jahre alte Schwiegermutter Malou mit dem Zug nach Hause bringen wollte, merkte sie nicht, dass der Reißverschluss der Tasche kaputt war. Ein Mann machte sie am Gleis darauf aufmerksam - zu spät! Die Katze war weg. Die Frau sah sie noch zwischen den Gleisen 14 und 15 verschwinden.

In Hinterhof an Schwanthalerstraße eingefangen

Die Heldin der Geschichte: Eveline Kosenbach (62), Leiterin der Vermisstenstelle im Münchner Tierheim. Sie hat jede Nacht, wenn am Bahnhof nicht so viel los war, stundenlang nach Malou gesucht. „Wir wussten, dass Malou irgendwo in den Rettungsschächten unter den Gleisen sein muss“, sagt sie. „Wenn ich schlafen wollte, habe ich mir immer diese Katze vorgestellt - unter den Gleisen sind noch Katakomben. Wenn Malou da reingeraten wäre…“ Am Donnerstag der langersehnte Anruf: Malou wurde in einem Hinterhof an der Schwanthalerstraße gesehen. Kosenbach ist sofort los und fing Malou mit bloßen Händen ein.

Luise Mommer konnte ihren Liebling am Freitag gesund abholen - nur sein rechtes Auge war entzündet. „Sie ist sogar dicker“, sagt Mommer und lacht. „Eigentlich wollte meine Schwiegermutter Malou zu uns bringen, damit ich nicht aus Aachen anreisen brauche“, Mommer lacht. „Nee, lieber nicht…“

