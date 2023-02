Münchner aufmerksam: Feuerwehr bewahrt Katze vor sicherem Tod

Von: Elisa Buhrke

Die Katze hatte sich in den Motorraum eines Müncher Autos verirrt. © Berufsfeuerwehr München

In München hat sich eine Katze im Motorraum eines Autos verirrt. Die Feuerwehr bewahrte das Tier vor dem sicheren Tod.

München - Als der Fahrer den Motor anließ, wurde die Mieze einmal komplett durch den Keilriemen gewirbelt: Am Dienstagabend, 7. Februar, hat sich eine Katze in den Motorraum eines Autos verirrt.

Der Fahrer im Münchner Stadtteil Trudering-Riem rief umgehend die Feuerwehr, als er das Tier bemerkte, und rettete es damit vor dem sicheren Tod. „Ein Leben von den üblichen Sieben hat sie wohl verwirkt“, äußert sich die Pressestelle der Feuerwehr München.

Münchner Feuerwehr nach Katzenbefreiung: „Fahndung brachte keinen Erfolg“

Die Einsatzkräfte befreiten die Katze, deren Fell eingeklemmt war, aus dem Keilriemen. Nur mit Mühe und Not ließ sie anschließend eine erste Untersuchung über sich ergehen - sichtlich schlecht gelaunt ergriff sie anschließend schleunigst die Flucht. „Eine groß angelegte Fahndung brachte bisher keinen Erfolg“, so die Feuerwehr. Sowohl der Name, als auch die psychische Verfassung sowie der Aufenthaltsort des auf den ersten Blick unverletzten Stubentigers seien weiterhin unbekannt. (elb)