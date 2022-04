Traditionsgeschäft in Münchner Innenstadt schließt nach 50 Jahren - Neuer Mieter ist ein Mode-Outlet

Kaut-Bullinger

50 Jahre lang Stifte, Papier und Klarsichtfolien in der Münchener Innenstadt – Kaut-Bullinger ist seit Februar geschlossen, Tally Weijl ist jetzt Zwischenmieter.

München – Mehr als 50 Jahre lang gab es an der Rosenstraße 8 Kugelschreiber, Papier & Co. zu kaufen. Im Februar ist Kaut-Bullinger aus seinem Stammhaus in der Fußgängerzone ausgezogen. Dort stapeln sich nun Umzugskartons, in roten Buchstaben wird am Eingang mit Sonderpreisen geworben. Die Modekette Tally Weijl ist eingezogen.

Nach Kaut-Bullinger Aus: Jetzt ist die schweizer Modekette Tally Weijl drin

Der neue Eigentümer des Hauses, die Signa Real Estate, hatte einen Zwischenmietvertrag mit dem Schweizer Unternehmen geschlossen. Auf drei Etagen und etwa 1500 Quadratmetern bietet Tally Weijl nun wohl bis Januar 2023 Kleidung an. „Parallel arbeiten wir an der Repositionierung des Büro- und Geschäftshauses“, sagt Tobias Sauerbier, Geschäftsführer von Signa, zu den weiteren Plänen für das Haus.

