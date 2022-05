Königin Silvia in München: Ihre Erinnerungen an Olympia 1972 – im Stadion fing alles an

Von: Teresa Winter

Die schwedische Königin Silvia spricht im Hotel „Bayerischer Hof“ auf einem Podium auf einer Veranstaltung des Münchener Presseclubs. © Stefan Puchner/dpa

Schwedens Königin Silvia verliebte sich einst in München in ihren Carl Gustaf – seitdem kommt sie immer wieder in die Isarstadt zurück. So auch diesmal in den Presse-Club.

München – Wenn Königin Silvia von Schweden (78) ihre Liebesgeschichte erzählt, leuchten ihre Augen. Es war vor 50 Jahren, als die 28-jährige Silvia Sommerlath im vollbesetzten Münchner Olympiastadion ihrem Traummann begegnete. Er saß hinter ihr und beobachtete die hübsche junge Frau mit dem Fernglas. „Da hat es bei mir Klick gemacht“, sagte Silvia später einmal. Der junge Mann war Schwedens Kronprinz Carl Gustaf, der nur ein Jahr später nach dem Tod seines Großvaters den Thron bestieg und Silvia 1976 zur Königin machte.

Schwedens Königin besucht München: Betreute Willy Brandt und das Fürstenpaar von Monaco

Seitdem kamen beide oft nach München, in ihre Stadt. Auch am Freitag machte sich Königin Silvia auf den Weg in die bayerische Landeshauptstadt – allein. Nachmittags wollte sie beim Münchner Presse-Club auf die Olympischen Spiele 1972 zurückblicken. Auf ihre Zeit in München und auf ihren Job als Chef-Hostess, bei dem sie Bundeskanzler Willy Brandt, den britischen Premier Edward Heath und das Fürstenpaar von Monaco betreute. Aber auch ihre märchenhafte Begegnung mit Carl Gustaf sollte zur Sprache kommen. Dass ihre Romanze in München begann, hatten nur ganz wenige mitbekommen, denn schon damals war für Silvia Diskretion alles.

Ein anderes Thema, das der schwedischen Monarchin sehr am Herzen liegt, wollte sie ebenfalls ansprechen. Seit Jahrzehnten unterstützt Königin Silvia mit ihrer Stiftung „Silviahemmet“ Menschen mit Demenz. Denn auch ihre geliebte Mutter Alice erkrankte schwer daran, bevor sie 1997 im Alter von 90 Jahren starb. Silvia pflegte sie bis zum Tod auf Schloss Drottningholm.

München: Schwedens Königin Silvia unterstützt Demenzkranke

Ihre Nichte Désirée Prinzessin von Bohlen und Halbach (58) unterstützt und begleitet ebenfalls Demenzkranke und deren Angehörige. 2017 gründete sie ihren Verein Desideria Care in München. Der veranstaltet am heutigen Samstag, 21. Mai, um 15 Uhr das Konzert „Musik im Kopf“ für Menschen mit und ohne Demenz im Alten Rathaussaal. Königin Silvia ist Ehrengast, wird in der ersten Reihe sitzen.

Bis Sonntag will sie in München bleiben und im Hotel Bayerischer Hof residieren. Dort sollte sie am Freitagabend auch das Galadinner krönen – wieder zugunsten Demenzkranker. „Königin Silvia ist sehr engagiert, sie hat eine Einrichtung für Demenzkranke ins Leben gerufen und besucht diese ganz häufig“, sagt von Bohlen und Halbach.