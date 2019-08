Der Mann fürs „Lebensgefühl“ - Freie Wähler nominieren Hans-Peter Mehling als OB-Kandidat 

„Waschechter Münchner“

Die Freien Wähler haben ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl 2020 in München nominiert: Hans-Peter Mehling.

München - Sie sehen sich als „Münchens progressive Mitte“. So zumindest ist das Wahlpapier überschrieben. Aber im Grunde klingt es schon viel Konservatives bei den zentralen politischen Vorstellungen der Freien Wähler (FW) durch. Es gehe darum, „die Lebensqualität und das Lebensgefühl Münchens“ zu erhalten, erklärt Hans-Peter Mehling. Ergo: das Bevölkerungswachstum nicht mehr so ohne Weiteres hinzunehmen.

Hans-Peter Mehling ist Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in München

Mehling (61) wird im kommenden Jahr als OB-Kandidat für die Freien Wähler antreten. Ein bodenständiger, aber auch künstlerisch veranlagter Mensch, wie ihn der FW-Stadtvorsitzende und bayerische Kultusminister Michael Piazolo am Mittwoch vorstellt. Auf alle Fälle „ein waschechter Münchner“. Mehling war Berufssoldat und ist seit 1. Oktober 2018 in Pension. Er führt die FW-Fraktion im Bezirksausschuss Obergiesing/Fasangarten und ist stellvertretender Vorsitzender der Stadtpartei. Im Stadtrat sitzt derzeit mit Ursula Sabathil nur noch eine Vertreterin der Freien Wähler. Johann Altmann ist schon vor einiger Zeit zur Bayernpartei gewechselt. Gegenüber den zwei Mandaten von 2014 wolle man „deutlich zulegen“, wie Piazolo betont. Und ja – die Freien Wähler seien auch bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Welcher Gruppierung man sich am ehesten politisch verbunden fühlt, das werde der Wahlkampf zeigen, ergänzt Mehling.

Das will Hans-Peter Mehling von den Freien Wählern erreichen

Der OB-Kandidat spricht sich dafür aus, Gewerbeansiedlungen einzubremsen – mit Ausnahme des Handwerks. Davon gebe es zu wenig in München. Statt alle Flächen in der Stadt mit Wohnraum zuzubauen, sollten die Bauvorschriften vereinfacht werden. Verkehrspolitisch fordert Mehling den Bau des Nord- und Südrings, ein 365-Euro-Ticket sowie mehr Park-and-Ride-Plätze an der Peripherie. Sonst sei der Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel schwer zu erreichen. Stand jetzt wird es in München inklusive Mehling mindestens neun OB-Kandidaten geben. Neben CSU, SPD und Grünen werfen auch die FDP, die ÖDP, AfD, die Linke und die Bayernpartei ihren Hut in den Ring.

