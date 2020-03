Stadtratswahl 2020 in München: Grüne werden wohl die stärkste Fraktion

Interaktive Karte

von Franziska Schwarz schließen

Robert Märländer schließen

Die Ergebnisse der Stadtratswahl in München finden Sie hier im Detail.

Zur Kommunalwahl 2020 in Bayern* stellt Ihnen merkur.de* alle Ergebnisse der Stadtratswahl München bereit.

bereit. Am Wahlabend werden aller Wahrscheinlichkeit nach die Ergebnisse der einzelnen Listen feststehen.

Welche Kandidaten damit in den Stadtrat einziehen, wird voraussichtlich am Montag genau feststehen.

+++ Ergebnisse OB-Wahl in München +++

Update 17.38 Uhr: Nach einem aktuellen Zwischenergebnis kommen die Grünen bei der Stadtratswahl auf 29,2 Prozent der abgegebenen Stimmen, die CSU auf 24,7 Prozent und die SPD auf 21,9 Prozent - die AfD würde ein Mandat verlieren, wie der Rathausreporter von Münchner Merkur/tz, Sascha Karowski, twitterte.

Neue Zahlen Stadtratswahl #München: Grüne bei 29,2, CSU bei 24,7; SPD bei 21,9 - AfD verliert ein Mandat, hat derzeit nur noch drei Sitze (1129 von 1274 ausgezählt). @RathausSPD @GrueneRathaus_M @CSUimRathaus — Sascha Karowski (@skarowski) March 16, 2020

Das vorläufige Ergebnis nach Auszählung von 1153 von 1274 Gebieten für alle Parteien und Listen:

Partei Stimmenanteil in Prozent Anzahl Sitze CSU 24,7 20 Grüne 29,3 23 Freie Wähler 2,5 2 AfD 3,8 3 SPD 21,9 18 FDP 3,5 3 ÖDP 4,0 3 Die Linke 3,3 3 Rosa Liste 1,0 1 BP 0,7 1 BIA 0,2 - FAIR 0,3 - München-Liste 0,8 1 mut 0,6 - Die PARTEI 1,3 1 Volt München 1,8 1 ZuBa 0,3 -

Stadtratswahl 2020 in München: Triumph der Grünen bahnt sich an

10.32 Uhr: Bis die endgültigen Ergebnisse der Stadtratswahl da sind, müssen sich die Münchner noch etwas gedulden. Erst ab 17 Uhr soll die Auszählung sukzessive aktualisiert werden.

Update, 16. März, 6.45 Uhr: Am heutigen Montag (16. März) gibt es die endgültigen Ergebnisse. Wir berichten live, sobald weitere Ergebnisse vorliegen. Die Zwischenstände erfahren Sie in der Tabelle (siehe unten).

Stadtratswahl 2020 in München: Paukenschlag - Grüne mit überraschendem Zwischenstand

23.12 Uhr: Die Zählungen für den heutigen Abend sind beendet. Die endgültigen Ergebnisse werden am Montag (16. März) um 17 Uhr erwartet.

Update, 15. März, 21.47 Uhr: Die ersten Zwischenstände der Stadtratswahl in München sind da. Der Stand bezieht sich auf bisher 1.132 Gebieten. Insgesamt gibt es 1.274. Die Zahlen werden fortlaufend aktualisiert. Das KVR München informiert dazu: Die Wahlvorstände ermitteln am Sonntagabend nach der Auszählung der Wahl der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters eine Trendmeldung in jedem Stimmbezirk auf Basis der Stimmzettel, die genau einem Wahlvorschlag zuzuordnen sind. Damit fließen nur etwa 65% der tatsächlich abgegebenen Stimmzettel in die hier angezeigten Ergebnisse ein.

Stand der Daten: Mittwoch, der 15. März 2020 um 23.00 Uhr. Laut der Stadt München wurde die Ergebnisermittlung der Kommunalwahl unterbrochen.



Partei Stimmenanteil in Prozent Anzahl Sitze CSU 26.4 21 Grüne 28.8 23 Freie Wähler 2.2 2 AfD 4.5 4 SPD 22.3 18 FDP 3.3 3 ÖDP 3.4 3 Die Linke 2.9 2 Rosa Liste 0.8 1 BP 0,6 1 BIA 0.2 1 FAIR 0,4 - München-Liste 0.7 1 mut 0.4 - Die PARTEI 1.2 1 Volt München 1.6 1 ZuBa 0.2 -

München - 17 Parteien oder Listen gehen bei der Kommunalwahl in München 2020 für den Stadtrat ins Rennen - die Palette ist so breit wie noch nie. Das kommunale Gremium wird dann die politischen Geschicke der bayerischen Landeshauptstadt für die kommenden sechs Jahre bestimmen. Merkur.de* hat Kurzporträts der Münchner OB-Kandidaten 2020* zusammengestellt und auch Statements der obersten Listenkandidaten für den Stadtrat München* eingeholt. Am Wahlabend halten wir Sie hier über die Ergebnisse auf dem Laufenden.

Video: Welche Aufgaben haben Stadtrat und Gemeinderat?

Kommunalwahl 2020 in München: Ergebnisse der Stadtratswahl

Unmittelbar nach der Schließung der Wahllokale wird zunächst die Auszählung der OB-Wahl in München beginnen. Danach ist die Auszählung der Stadtratswahl an der Reihe. Obwohl sie erst als Zweites drankommt, ist bereits am Wahlsonntag ein erstes Ergebnis der Stadtratswahl zu erwarten - auch wenn genaue Zahlen vielleicht erst in der Nacht bereitstehen.

Sobald die Stadt München bekanntgibt, welche Liste wie viele Prozent der Stimmen geholt hat, finden Sie in diesem Artikel die Ergebnisse der Stadtratswahl in München.

Ergebnis der Stadtratswahl in München mit allen erfolgreichen Kandidaten

Die Wähler können das Ergebnis der Stadtratswahl nicht nur durch Stimmen für Listen entscheiden. Sie können auch einzelne Kandidaten wählen und sie somit auf den Listen weiter nach vorne bringen. Deshalb sagt das erste Ergebnis am Wahlabend noch nichts darüber aus, welche Kandidaten im zukünftigen Stadtrat von München vertreten sind. Die genaue Liste der neuen Stadträte wird voraussichtlich am Montag, 16. März, vorliegen. Auch dieses Ergebnis stellen wir für Sie an dieser Stelle detailliert dar.

Live-Ticker aus bayerischen Regionen

Neben dem News-Ticker zur Kommunalwahl in ganz Bayern bietet Ihnen merkur.de Nachrichten aus weiteren Regionen in Oberbayern. Hier gelangen Sie zu den weiteren Tickern:

frs

*Merkur.de, ovb-online.de, chiemgau24.de, innsalzach24.de, bgland24.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.