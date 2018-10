Computer-Panne am Wahltag? Helfer schildert chaotische Szenen - und kann nur den Kopf schütteln

Ein Münchner Wahlhelfer spricht von einer Computer-Panne im KVR am Wahlsonntag - und schildert chaotische Szenen. Jetzt meldet sich auch das Amt zu Wort.

Für Robin Eisenreich aus München ist es nicht die erste Wahl, die er auszählt. Doch was der Wahlhelfer am Sonntag erlebt hat, darüber kann er nur den Kopf schütteln.

Eingesetzt war Eisenreich in einer Turnhalle in Giesing. An 50 Tischen wurden Briefwahlunterlagen aus Schwabing ausgezählt. „Es gab zu wenig Helfer, für zu viele Briefwahlunterlagen“, sagt er. Durch den massiven Anstieg der Briefwähler seien die Ehrenamtlichen überfordert gewesen.

Computerprobleme bei Landtagswahl in Bayern: KVR spricht von „längeren Übermittlungszeiten“

Doch nicht genug: Hinzu seien Computerprobleme gekommen. An jedem Tisch stand ein Computer. Über diesen sollten die Helfer die Ergebnisse direkt an das Kreisverwaltungsreferat (KVR) senden. Im Laufe des Abends ging nichts mehr, sagt Eisenreich: „Es gab eine Serverüberlastung.“ Mitarbeiter des KVR hätten vor Ort gesagt, dass die fehlenden Ergebnisse händisch notiert werden sollten.

Vor allem die Auszählung der Bezirkstagswahl habe das verzögert. Ein Sprecher des KVR teilt mit, dass die Computer lediglich längere Übermittlungszeiten hatten, aber es zu „keinen Serverausfall“ gekommen sei. Der Sprecher vermutet, dass das Wahlhelfer falsch interpretiert hätten.

Landtwagswahl in Bayern: 10.800 Wahlhelfer

Dass sie händisch arbeiten mussten, so wie bei früheren Wahlen, sei so oder so unumgänglich. Der Auszählvorgang habe länger gedauert – hätte aber keinerlei Einfluss auf das Ergebnis gehabt. 10 800 Wahlhelfer waren im Einsatz.

