Zahlreiche User melden uns lauten Knall um 14.13 Uhr - Das ist passiert

User aus München und auch aus den Landkreisen Dachau und Freising haben uns einen lauten Knall gemeldet. Wir haben nachgeforscht.

Zwischen 14.13 Uhr und 14.15 Uhr kamen auf verschiedenen Kanälen mehrere User auf unsere Onlineredaktion zu: Sie hätten einen lauten Knall bemerkt. Die Meldungen kamen aus München und aus den Regionen Dachau und Freising.

So berichtete ein User, dass in seiner Wohnung in Schwabing die Wände wackelten. Eine Userin aus Schwabing hörte auf ihrer Arbeitsstelle in Unterschleißheim ebenfalls den Knall - sie hielt ihn jedoch für ein Donnern.

Das steckt vermutlich hinter dem mysteriösen Knall

Was ist passiert? Bei der Polizei München und Dachau konnte man zunächst keine Erklärung liefern. Stefan Roith von der Polizei Freising meinte auf Anfrage unserer Onlineredaktion: „Das habe ich auch gehört.“ Seine erste Diagnose: „Wir kennen das aus der Vergangenheit. Das war ein Überschallflug. Zu 99,9 Prozent.“

Dass ein lauter Knall die Region aufschreckt, passiert übrigens nicht zum ersten Mal: Auch in Freising steckte im letzten Jahr ein Überschallflugzeug hinter dem mysteriösen Geräusch.

Auch in diesem Fall sorgte ein Überschallknall eines Eurofighters für Verwirrung.

