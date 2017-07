MAGIC CITY: Street-Art und viel Programm in den Sommerferien 

"Die Kunst der Straße"

Die Ausstellung "MAGIC CITY" bietet in den Sommerferien ein vielfältiges Programm für Kinder, Jugendliche und Familien. Hier erfahren Sie mehr darüber.

In den Sommerferien wird es bei MAGIC CITY – DIE KUNST DER STRASSE ganz besonders bunt, laut und unterhaltsam: Neben vielen Ferien-Specials wie coolen Moves von Münchens talentiertesten Breakdancern und außergewöhnlichen Sounds von berühmten Beatboxern darf man sich auf weitere Öffnungstage am Montag freuen.

Die Ausstellung, die sich über 2500 m² erstreckt, ist bis Sonntag, 3. September 2017 in der kleinen Olympiahalle in München zu sehen – und damit in jener Stadt, die die Geburtsstätte der deutschen Street-Art-Szene ist. Auch regionale Künstler und Akteure aus der Münchner Street-Art-Szene werden deshalb in die MAGIC CITY eingebunden.

Die Programmpunkte im Einzelnen:

Street Style

+ © Magic City Beatbox, Breakdance & Calligraffiti gehören zu MAGIC CITY wie die Sprühdose zum Graffiti. So erweist uns der Beatboxer Eliot, ein Pionier der deutschen Hip-Hop-Bewegung, wieder einmal die Ehre. Sein Kollege Trash steht ihm in nichts nach und gibt seine Beats ebenfalls zum Besten. Die Besucher können sich weiterhin auf die legendäre Münchener B-Boy Crew STEP 2 DIZ freuen, die an einzelnen Tagen coole Breakdance-Moves hinlegen. Ein künstlerisches Highlight gibt es immer montags nicht nur zu bestaunen, sondern auch mitzunehmen: Calligraffiti, eine Mischung aus Jahrhunderte alter Tradition (Kalligrafie) und Moderne (Graffiti), vereint zu einer einzigartigen Kunstform.

Family Fun

+ © Magic City MAGIC CITY ist eine Ausstellung, in der Jung und Alt einen ganzen Tag verbringen können. Die Kids kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus, wenn sie zum Beispiel die kleinen Gucklöcher in den Stromkästen entdeckt haben, in denen sich ihnen wohlbekannte, aber auch skurrile neue Figuren verstecken. Oder wenn sie in den 3D-Werken das coolste Familien-Foto aller Zeiten gemacht haben. MAGIC CITY mal aus einem tierischen Blickwinkel betrachten? Kein Problem, einfach mit der Rallye gewappnet in die Ausstellung gehen und tierischen Spaß haben.

Early Bird

Frühaufsteher aufgepasst, Aufwachen lohnt sich. Denn wer am Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr ein Ticket für MAGIC CITY kauft, wird mit einer Führung zu den Highlights der City belohnt. Damit die Gehirnzellen auf Hochtouren arbeiten können und der Besucher die wertvollen Hintergrund-Informationen aufnehmen kann, lädt MAGIC CITY ihn auf einen Kaffee ein.

MAGIC Lab

+ © Magic City Ein Spielplatz für die Fantasie ist nicht nur in, sondern auch auch außerhalb der Ausstellung im MAGIC Lab verortet. Hier dürfen sich Jung und Alt ausprobieren und unter Anleitung erfahrener Graffiti- und Street-Art-Künstler aus München ihre eigenen Styles entwerfen. Die Graffiti- und Street-Art-Workshops zum Mitmachen finden in Kooperation mit „Die Färberei“ statt, einer städtischen Einrichtung in Trägerschaft des Kreisjugendrings.

Movie Day

Erschöpft vom Flanieren, Staunen und genialem 3D-Spaß? Dann auf ins Kino zum Relaxen, vorher zur Stärkung noch einen kleinen Abstecher ins Ausstellungs-Café, um die Film-Highlights richtig genießen zu können. Ein Moment zum Verweilen lohnt sich, denn sonntags ab 14 Uhr stehen interessante Filme aus der Street Art Szene auf dem Programm: Saving Banksy, Banksy – Exit through the Gift Shop, Colours o Resilience, Hello my name is – German Graffiti und Art in the City. Das MAGIC CITY-Kino wird kuratiert von den Szene-Kennern Brooklyn Street Art aus New York.

Künstler@Work

Die Magic City lädt regelmäßig nationale und internationale Künstler ein, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Sie arbeiten, tapen, stapeln, malen oder sprayen mit den unterschiedlichsten Materialien. Das Tolle daran: Die Besucher können ihnen dabei über die Schulter sehen. Wer die Gelegenheit verpasst, kann die Kunstwerke danach in der temporären Künstlerresidenz bestaunen.

+ © Magic City

Bestätigte Künstler im August

Vom 30. Juli bis 11. August können die Besucher dem achtköpfigen Team von Buntlack bei der Arbeit zusehen. In ihrer Ausstellung #transitstories vermitteln sie das für viele befremdliche Gefühl von Schachtanlagen, in denen sich die aktiven Sprayer aus München und Berlin gerne in ihrer Freizeit aufhalten. Der Geruch von Schottersteinen und Schienen liegt in der Luft, eine eigene Welt, die ansonsten vielen verborgen bleibt.

Writers Corner

Im Writers Corner verfeinern anschließend die Wände des Labs, dem Workshop Atelier der Magic City. Als Zusammenschluss der Münchner Graffiti-Szene bieten sechs Künstler unterschiedlicher Genres ein besonders vielfältiges Spektrum an Ausdrucksformen. Der Künstler Kürls macht seinem Namen alle Ehre, curls bedeutet im Englischen Locken. Da kann es schon einmal vorkommen, dass Figuren Spiralaugen und Zwirbelnasen haben.

Vortrag von Rémi Jaccard: „Street Art – Geschenk oder Straftat“

Street Art bewegt sich immer zwischen den Polen „Kunst, die gratis allen zur Verfügung steht“ auf der einen und „bösartiger Sachschaden“ auf der anderen Seite. In seinem Vortrag Street Art – Geschenk oder Straftat erläutert und beleuchtet Dr. Rémi Jaccard die zentralen Aspekte dieses vermeintlichen Gegensatzpaares. Der in Zürich lebende Kunsthistoriker ist selbst freischaffender Künstler, der sich seit zehn Jahren als freier Kunstwissenschaftler und Kurator mit Street Art und Graffiti beschäftigt.

