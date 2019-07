Münchner Max-Planck-Institut feuert Klinik-Chef - der wird vom Gelände geführt

Sicherheitskräfte führen ihn vom Gelände

von Andreas Thieme schließen

Das Max-Planck-Institut hat Klinik-Chef Martin Keck gefeuert. Zu den Umständen schweigt das Institut, das im Visier der Münchner Staatsanwaltschaft ist.

München - Skandal am Max-Planck-Institut: Wie die unsere Zeitung erfuhr, ist Klinik-Chef Martin Keck (51) am Freitag entlassen und von Sicherheitskräfte vom Gelände geführt worden. Der Psychiater gilt als international renommierter Mediziner und war jahrelang Direktor sowie ärztlicher Leiter an der Kraepelinstraße in Schwabing.

Prof. Dr. Martin Keck entlassen - Max-Planck-Institut für Psychiatrie im Visier der Staatsanwaltschaft

„Wir können bestätigen, dass sich die Max-Planck-Gesellschaft am vergangenen Freitag vom Leiter der dem Max-Planck-Institut für Psychiatrie angeschlossenen Klinik, Prof. Dr. Martin Keck, getrennt hat“, sagt Christina Beck, Kommunikations-Chefin der Max-Planck-Gesellschaft. „Zu weiteren Umständen können wir uns zu diesem Zeitpunkt nicht äußern.“ Die Staatsanwaltschaft sei bereits informiert. Gestern erfuhren auch die Mitarbeiter von der Entlassung.

Schon seit mehr als drei Jahren steht das Max-Planck-Institut für Psychiatrie im Visier der Staatsanwaltschaft. „Wir ermitteln seit längerem wegen des Verdachtes des Abrechnungsbetruges“, sagt Oberstaatsanwältin Anne Leiding zu dem Fall. Unter anderem richtet sich der Verdacht auch gegen Professor Keck. Seine Entlassung am vergangenen Freitag steht nach Informationen unserer Zeitung aber nicht im Zusammenhang mit den umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Zumal diese auch noch gar nicht abgeschlossen sind und weiter andauern.

+ Das Max-Planck-Institut in Schwabing steht für Spitzenforschung. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft, ob dort Geld veruntreut wurde. Klinik-Chef Martin Keck musste gehen.

Anonyme Hinweise belasteten Keck - Systematischer Betrug beim Max-Planck-Institut

Erst vor zwei Jahren feierte das renommierte Max-Planck-Institut für Psychiatrie sein 100-jähriges Jubiläum. Doch schon damals gab es große Unruhe in der Schwabinger Klinik. Mehrfach waren anonyme Hinweise eingegangen, die Martin Keck belastet hatten. Die Klinik stellte sich vor ihn: Alle Vorwürfe seien haltlos. Doch jetzt folgte die Entlassung. Für eine Stellungnahme war Keck gestern nicht zu erreichen.

Auf die Spur des mutmaßlichen Abrechnungsbetruges kam die Staatsanwaltschaft ebenfalls durch eine anonyme Anzeige. Später beschlagnahmten Beamte etliche Daten und Dokumente im Rahmen einer Hausdurchsuchung. Seither prüfen die Ermittler nach Informationen unserer Zeitung, ob öffentliche Gelder veruntreut wurden. Möglicherweise könnten diese Gelder im Münchner Max-Planck-Institut für die Klinik eingesetzt worden sein – anstatt, wie eigentlich vorgesehen, für die Forschung. Ob hier ein jahrelanger, systematischer Betrug vorliegt, prüft die Staatsanwaltschaft München.

Andreas Thieme