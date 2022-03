Alte Fotos und Filme digitalisieren – so retten Sie Ihre wertvollen Erinnerungen

Teilen

Alte Fotos und Filme neu entdecken: So bekommen Sie Ihre alten Super 8-Filme, VHS-Kassetten, Dias, Negative und Fotoalben auf den PC und Fernseher. © MEDIAFIX

Der Trend geht zur Digitalisierung: Klar ist, die Blütezeit analoger Filmmedien wie Dias, Fotos und Negativen ist längst vorbei.

Auch Schmalfilme und Videokassetten gehören längst der Vergangenheit an. Dennoch bergen die alten Aufnahmen unwiederbringliche Erinnerungen, die es so kein zweites Mal gibt. Immer mehr Menschen entscheiden sich deshalb dazu, Ihre analogen Medien digitalisieren zu lassen, bevor es für die alten Aufnahmen zu spät ist.

Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz Russland verkündet einen Kurswechsel bei Kriegs-Verhandlungen mit der Ukraine. Die USA warnen vor dem russischem Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Der News-Ticker. Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz

Fast jeder hat sie noch – analoge Medien in Form von Dias, Fotos, Negativen oder Filmaufnahmen. Nicht selten haben sich im Laufe der Zeit Tausende von Dias sowie etliche Filmminuten in den privaten Haushalten angesammelt. Doch an ihnen nagt der Zahn der Zeit: Selbst die besten Farbfilme verblassen mit der Zeit, das Material wird spröde und rissig. Oft fehlen auch die passenden Abspielgeräte von damals und so schlummern die alten Aufnahmen ungesehen in Diakästen, auf Videokassetten und Filmrollen vor sich hin. Der einzige Weg, sie wieder lebendig werden zu lassen, ist eine Digitalisierung.

Digitalisieren, Nachbearbeiten, Teilen

Auch wenn das analoge Material unweigerlich seinen Charme hat, die Umwandlung ins Digitale stellt fast immer eine Verbesserung dar, da sie neue Möglichkeiten eröffnet:

Bilder und Filme ganz einfach über das Smartphone teilen und an Freunde und Familie senden

Dia-Shows erstellen auf dem PC oder modernen TV-Geräten

Fotobücher erstellen oder die schönsten Aufnahmen auf Leinwand drucken

Sammlungen auf dem PC archivieren und Bilder und Filme mit wenigen Klicks parat haben

Bilder und Filme bearbeiten und neu zusammenstellen

Wer Sorge hat, dass das Material vielleicht bereits zu alt, verblasst oder verfärbt ist, wird überrascht sein, was man aus den alten Schätzen noch herausholen kann. In vielen Fällen genügt bereits eine automatische Farbkorrektur, um noch sehr gute, digitale Bilder zu erhalten.

Diese alten Medien digitalisiert MEDIAFIX und bringt sie auf den PC, Fernseher oder Tablet. © MEDIAFIX

Selbst digitalisieren oder digitalisieren lassen?

Wer sich selbst an der Digitalisierung seiner alten Schätze versuchen will, sollte Folgendes beachten: Es wird viel Zeit benötigt, um ein Original-Abspielgerät zur Digitalisierung, spezielle Software und einen PC einzurichten. Es ist also auch ein gewisses technisches Know-how gefragt. Für einen vernünftigen Scan sollte man mit circa eine Minute pro Bild rechnen und einen hochwertigen Scanner mit mindestens 2.900 dpi verwenden. Videokassetten und Schmalfilme hingegen werden in Echtzeit digitalisiert. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, sollte außerdem darauf geachtet werden, dass die Medien vorab von Staub und hartnäckigem Schmutz befreit werden.

MEDIAFIX: Medien digitalisieren lassen vom Profi

Wer dieses Vorhaben lieber durch Profis umsetzen lassen möchte, ist bei MEDIAFIX genau an der richtigen Adresse. MEDIAFIX ist Marktführer in der Digitalisierung analoger Medien und digitalisiert Ihre alten Schätze TÜV-zertifiziert und mit Bestpreisgarantie. Dabei wird das gesamte Spektrum abgedeckt – von der einfachen Digitalisierung zur reinen Archivierung bis hin zu Profi-Scans für allerhöchste Ansprüche. Einfach jetzt online anfragen und Medien per Post senden oder persönlich abgeben bei Foto Dinkel in München. Ihre digitalisierten Medien erhalten Sie bequem auf DVD oder USB-Stick zurück, fertig zum Abspielen auf dem PC, Tablet oder Fernseher oder zum Übertragen und Weiterversenden auf dem Smartphone. Bei Online-Anfrage bis zum 05.04. erhalten Sie außerdem einen USB-Stick gratis für Ihre Bilder und den Rückversand für Ihre Videos.

Kontakt

MEDIAFIX-Annahmestelle München

Foto DINKEL

Landwehrstraße 6

80336 München

Telefon: +49 221 677 869 34

Web: https://mediafix.de/