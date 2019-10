Junge Münchnerin (22) spurlos verschwunden - sie war auf dem Weg zur Arbeit

Polizei bittet um Hinweise

In München ist eine junge Frau spurlos verschwunden. Die 22-Jährige wird seit Montagmorgen vermisst.

München - Am Montag, den 28. Oktober 2019, gegen 6 Uhr, verließ die 22-Jährige indische Staatsangehörige Betti Singh die elterliche Wohnung in Untersendling, um in die Arbeit zu gehen. Dort kam die junge Frau allerdings nie an. Gegen 10 Uhr verständigten Arbeitskollegen die Polizei.

München: 22-Jährige spurlos verschwunden - wo ist Betti Singh?

Der aktuelle Aufenthaltsort der 22-Jährigen ist nicht bekannt, wie die Polizei München am Mittwochmittag erklärte. Betti Singh gilt als äußerst zuverlässig.

Das unentschuldigte Fernbleiben von ihrem Arbeitsplatz erscheint sehr ungewöhnlich. Auch telefonisch ist die 22-Jährige nicht zu erreichen.

Da auch die Angehörigen keine Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort machen können, wurde eine Vermisstenanzeige erstattet und entsprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Junge Frau (22) aus München vermisst - Polizei sucht Zeugen

Beschreibung: Auffallend klein (148 cm), wirkt sehr kindlich, lange schwarze Haare, normale bis schlanke Figur (50 kg), dunkle Augen, an der linken Seite ein Nasenpiercing, Ohrringe. Bekleidung: Bluse (hellblau/weiß gestreift), dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe, dunkelblaue Winterjacke.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizei sucht nach einer 14 Jahre alten Jugendlichen aus Röhrmoos. Paula wird seit dem 20. Oktober vermisst. Die Polizei Dachau hofft auf Hinweise. (Merkur.de*)

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

mm/tz