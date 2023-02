Klima-Kleber blockieren Abfahrt der A 96 zum Mittleren Ring in München - Verkehr wieder freigegeben

Von: Lucas Sauter-Orengo

Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren derzeit die Abfahrt der A96 auf den Mittleren Ring in München. © NEWS5 / Pieknik

In München fand eine Protest-Aktion der sogenannten „Letzten Generation“ statt. Betroffen war die Abfahrt der A 96 auf den Mittleren Ring.

Update von 9.44 Uhr: Wie ein Polizeisprecher gegenüber News5 erklärt, hätten sich am frühen Morgen vier Aktivisten an dem Protest beteiligt. Zwei davon klebten sich auf die Straße, zwei weitere setzten sich lediglich auf die Fahrbahn.

Klima-Kleber blockieren Abfahrt der A 96 zum Mittleren Ring in München - Verkehr wieder freigegeben

Demnach war die Polizei schnell mit geschulten Einsatzkräften vor Ort, um die Aktivisten von der Fahrbahn zu entfernen. Seit kurz nach 9 Uhr ist der Verkehr wieder freigegeben.

Erstmeldung vom 13. Februar

München - Aktivisten der sogenannten „Letzten Generation“ halten derzeit eine Aktion in München ab. Wie News5 berichtet, ist die Autobahnabfahrt der A 96 auf den Mittleren Ring betroffen. Die Polizei ist vor Ort. Auch in Leipzig halten die Aktivisten zum Start in die neue Woche Protest-Aktionen ab. Erst vor wenigen Wochen waren die Klima-Kleber wieder in München aktiv geworden.

Klima-Kleber blockieren Abfahrt der A 96 zum Mittleren Ring in München - Polizei vor Ort

Die Aktivisten blockierten in ihrer letzten Aktion den Verkehr am Münchner Viktualienmarkt. Ende des vergangenen Jahres hatten Aktivisten mit zahlreichen Aktionen in und um München auf sich aufmerksam gemacht, die Präventivhaft-Entscheidungen der bayerischen Justiz waren dabei Kritik ausgesetzt.