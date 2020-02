Notbesetzung an Münchner Klinikum! Ärzte unternehmen „Ausflug“, weil sie unzufrieden sind

Arbeitskampf der Weißkittel

Viele Patienten werden es spüren: Am Dienstag kommt es in deutschen Universitätskliniken zu Engpässen - und das noch mehr, als ohnehin schon.

Deutschlands Uniärzte klagen über die extremen Arbeitsbedingungen.

Am Dienstag, den 3. Februar 2020, findet bundesweit ein Streik statt.

Bei der medizinischen Versorgung drohen auch in den Münchner Unikliniken Probleme.

München/Hannover - Mediziner auf den Barrikaden: Bundesweit folgen am Dienstag Ärzte an 23 Unikliniken dem Aufruf zum Warnstreik des Marburger Bundes. Auch an der Uniklinik München, der zweitgrößten im Land, gibt es nur eine Notbesetzung.

Der Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands verhandelt seit November mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) über die Arbeits- und Tarifbedingungen der Ärzte an den Unikliniken. „Der Berufsalltag in den Unikliniken ist geprägt von einer Mehrfachbelastung aus hochspezialisierter Krankenversorgung, Forschung und Lehre“, teilt der Marburger Bund mit.

Ärztestreik 2020: So lauten die Forderungen der Mediziner

Die Forderungen im Einzelnen: maximal zwei Wochenenden im Monat Dienst, verlässliche Dienstpläne und eine Begrenzung der Bereitschaftsdienste. Da sich die TdL in den bisherigen beiden Verhandlungsrunden „mehr oder weniger taub gestellt“ habe, gehen die Klinikärzte heute auf die Straße. 2000 bis 3000 Ärzte werden zu einer zentralen Kundgebung in Hannover erwartet, wo sich Marburger Bund und TdL zu ihrer dritten Verhandlungsrunde treffen.

+ Kämpfen für bessere Bedingungen: Die Ärzte an der Uniklinik Großhadern wollen am Dienstag streiken. Dieses Bild wurde im Mai 2019 am Odeonsplatz aufgenommen. © Sigi Jantz

Auch viele Ärzte der Uniklinik München sind dabei. „Wir haben eine sehr hohe Streikbeteiligung. Etwa 80 Prozent von 1600 ärztlichen Mitarbeitern streiken oder fahren nach Hannover“, heißt es von den Streikleitern. An beiden Standorten der Uniklinik, in Großhadern und in der Innenstadt, gebe es eine Wochenendbesetzung. „Es werden nur Notdienstfälle aufgenommen, keine geplanten Patienten. Weder ambulant noch stationär.“

Ärzte und Pfleger in München am Limit: Wann wird reagiert?

Auch die Situation für Krankenpfleger wird in München zunehmend schlechter. Zu dem Ergebnis kam kürzlich eine Studie, die im Auftrag der Stadt erstellt wurde. Demnach führen Krankheitsfälle der Kollegen, Überstunden und unbesetzte Stellen zu einer hohen Arbeitsbelastung. Sogar Operationen mussten schon abgesagt werden.

+ Auch Ärzte des Klinikums Großhadern werden sich am Dienstag am Streik beteiligen. © dpa / Tobias Hase

Das im Münchner Stadtbezirk Hadern gelegene Klinikum Großhadern ist Teil des Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität und steht übrigens vor einer massiven Modernisierung. Doch die Anwohner befürchten eine massive Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität.

das/pf

