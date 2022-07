Amoklauf am OEZ: Neue Sky-Doku beleuchtet Hintergründe des Attentats

Von: Rudolf Ogiermann

Der Amoklauf am OEZ erschütterte München. Sechs Jahre nach dem schrecklichen Attentat beleuchtet eine neue Sky-Doku die Hintergründe.

München – Ich habe mir gewünscht, dass ich drei Hände habe“, sagt Hüseyin B. im Film mit zitternder Stimme. Der Zeuge des Amoklaufs von München hatte versucht, den von mehreren Schüssen getroffenen Giuliano K. zu retten – vergeblich, der 19-Jährige verblutete in seinen Armen. Einer von neun Menschen mit Migrationshintergrund, die der 18-jährige David Ali S. am Abend des 22. Juli 2016 am OEZ wahllos tötete, bevor er sich selbst eine Kugel in den Kopf schoss.

Kurz vor dem sechsten Jahrestag des Ereignisses, das tiefe, bis heute nicht heilende Wunden in die Familien der Opfer riss, zeigt der Bezahlsender Sky ab morgen die vierteilige Doku 22. Juli – Die Schüsse von München von Autor und Regisseur Johannes Preuss.

Amoklauf am OEZ: Social Media löste Massenpanik aus

Es sind Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis der Menschen in der Landeshauptstadt und weit darüber hinaus eingebrannt haben – verwackelte Handyvideos, die schemenhaft den Täter zeigen, schreiende Menschen, die um ihr Leben rennen, Polizisten am Limit. Die Bilder zeigen aber auch das Ausmaß der Massen­panik, die – ausgelöst und befeuert durch ­Social Media – innerhalb kurzer Zeit die Stadt erfasste und weitere Verletzte forderte. Bis zu 73 angebliche Schießereien wurden der Polizei gemeldet, bis endlich, weit nach Mitternacht, klar war, dass es nur einen Tatort gab – den am OEZ.

Bei einer Gesamtlänge von fast vier Stunden ist – natürlich – vieles redundant in dieser Produktion, die klassisch Originalbilder von damals, Ausschnitte aus Nachrichten, Live-Reportagen und private ­Videos mit Statements von Augenzeugen, Polizeiführern, Politikern und Wissenschaftlern verknüpft. Und doch zeigt sie die Ereignisse auch aus einer anderen Perspektive, die die Politikerformel vom „Anschlag auf ein friedliches München“ in ein etwas anderes Licht rückt. Es war, das legen Die Schüsse von München nahe, ein Amoklauf mit Ansage.

Blumen markieren die Stelle vor dem OEZ, an der David Ali S. am 22. Juli 2016 neun Menschen tötete. © Sven Hoppe/dpa

Attentäter David Ali S. wurde von Mitschülern gemobbt: „Ich schieße Euch in den Kopf“

Denn Ali S., Sohn iranischer Migranten, der sich selbst den Vornamen David gab, war als ­Jugendlicher jahrelang Opfer von Mobbing, wie Freunde von damals schildern. Ihren Worten ist zu entnehmen, dass die Schule kein Mittel fand, die Attacken der mutmaßlich deutsch-türkischen und deutsch-serbischen Mitschüler zu unterbinden. Vermutlich Auslöser eines Radikalisierungsprozesses, an dessen Ende der junge Mann in rechten Foren landet, wo er auch die Tatwaffe kaufte. Dass David Ali S. den norwegischen Massenmörder Anders Breivik verehrte, Gewaltfantasien („Ich schieße Euch in den Kopf“) und Rachegedanken äußerte („Der Tag der Abrechnung wird unvermeidlich sein“), blieb, auch das zeigt der Film, seinem engsten Umfeld nicht verborgen.

Von der Notwendigkeit „hinter die Kulissen einer Tat zu schauen, ­damit das bloße Er­schrecken einem Wissen weicht“, spricht Jochen Köstler, einer der beiden Produzenten von Die Schüsse von München. Der Sky-Vierteiler ist in diesem Sinne weit mehr als eine Chronologie der schrecklichen Ereignisse, sondern eine Analyse, die in diesem Genre beispielhaft ist. Rudolf Ogiermann