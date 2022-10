Dult, Museumsnacht oder ein Ausflug ins Grüne: Goldener Oktober lockt die Münchner von der Couch

Von: Julian Limmer

Da geht’s zu: Die Gassen der Auer Dult sind bestens besucht. © Michaela Rehle

Was für ein Wochenende – Tag und Nacht gab‘s in München was zu erleben. Bis zu später Stunde lockte die Lange Nacht der Museen am Samstag rund 28 000 Besucher in insgesamt 80 Häuser.

Auch die Auer Dult startete wieder: Bei Traum-Temperaturen und Herbstsonne zog es vor allem am Sonntag viele Gäste auf den Mariahilfplatz, um durch die Antiquitäten zu stöbern, Karussell zu fahren oder eine Mass zu genießen. Viele Münchner pilgerten auch an die Isar oder in die Parks. Und: Zum Wochenstart erwarten uns weiter für Oktober außergewöhnlich hohe Temperaturen – einem Besuch der Dult oder Ausflug ins Grüne steht also nichts im Weg!

Jahrmarkt wie früher: Start der Münchner Kirchweih-Dult in der Au

Mit hölzerner Pfeife im Mund sitzt Peter Hofmann (74) hinter goldenen Kerzenleuchtern und Heiligenbildern und beobachtet das wuselige Markttreiben: „Es ist wieder wie früher auf der Dult“, sagt der Antiquitätenhändler lächelnd. Nach zwei eher schwierigen Corona-Jahren waren gestern die Verkaufsstraßen auf der Auer Dult (noch bis 23. Oktober) wieder gesteckt voll. Denn dort gab es am Sonntag das, was wir auf der Wiesn zuletzt so sehnlich vermisst haben: goldenes Herbstwetter bei über 20 Grad und Sonnenschein. Was für ein Auftakt für die Gaudi auf dem Mariahilfplatz!



Einer der Kaufleute auf der Auer Dult ist Peter Hofmann, der ein Antiquitäten-Standl hat. © Michaela Rehle

Oft nur in T-Shirts gekleidet schoben sich die Besucher durch die Gassen – vorbei an Standln mit Geschirr, Gewürzen und allerhand Raritäten: „Das normale Dult-Leben ist wieder eingekehrt“, sagt die Schwabingerin Tamara Putz (60). Solange sie denken kann, kommt sie auf den traditionsreichen Jahrmarkt in der Au. In den vergangenen zwei Jahren habe sie aufgrund der Pandemie vereinzelt immer wieder Lücken zwischen den Standln entdeckt, doch jetzt seien alle Verkäufer zurück – insgesamt sind es rund 260 Marktkaufleute und Schausteller: „Auf der Dult bekomme ich einfach Sachen, die gibt’s sonst nirgends“, sagt Putz – vor allem Gewürze kaufe sie.



Tamara Putz genießt das Stöbern durch die Raritäten inklusive Geschirr und Gewürzen. © Michaela Rehle

Schon am Eingang der Dult begrüßt einen der Gewürz-Duft von Vanille, Holunder und Rotbusch. Über der schmalen Straße mit den Feinkostläden am Markt-Zugang zappeln orangegelbe Blätter der Ahornbäume im milden Herbstwind. Auf dem Rummelplatz nebenan bläst eine Maschine Seifenblasen über die Köpfe der Familien hinweg. Aus dem Kettenkarussell winken Kinder ihren Eltern zu. Auch im Biergarten herrscht Hochbetrieb: In kurzärmliger Tracht schleppen Bedienungen die Masskrüge über den Boden voller Herbstlaub.



„Es ist fantastisch“, sagt Rainer W. Leonhardt (59) in Trachten-Montur. Er ist für die Dult extra aus Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) angereist: „Hier gibt’s einfach keinen Krusch, sondern wirklich tolle Ware.“ Am Morgen hatte sich der Geigenbaumeister schon eine alte Geige gekauft – für jeden Geschmack ist was dabei auf der Dult. J. Limmer

Die Lange Nacht der Museen: 28 000 Besucher bei Faunen und Fossilien

Nachts die Türen auf zu lassen, ist mitunter nicht ratsam. Am Samstag war das allerdings in gleich 80 Häusern der Fall – bei der 23. Auflage der Langen Nacht der Museen öffnen die Einrichtungen von 18 bis 1 Uhr. Und geschätzte 28 000 Besucher kamen.



Im Museum für Abgüsse durften Besucher selbst Abbildungen erstellen. © Michaela Rehle

Etwas Besonderes hatte sich das Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke einfallen lassen: Dort konnten sich Besucher eine eigene Abbildung aus Gips gießen. Das machte vor allem den Kleinen Spaß: „Wir haben ein Indianerzeichen und einen Hirsch mit Engel aus Gips gemacht, das hat richtig Spaß gemacht“, erzählten Nikolaus (8), Philippa (6) und Hannah (5).



Dino-Skelette schauen sich Nico Novello (li.) und Stefan Wege traditionell bei der Langen Nacht der Museen an. © Michaela Rehle

Spaß gab es auch in der Paläontologischen Sammlung. Die bunt beleuchteten Großfossilien zogen viele Besucher an, schon früh bildete sich eine Schlange. Für Nico Novello (25) und Stefan Wege (27) ist die Lange Nacht sowie der Besuch der Sammlung zur Tradition geworden. „Wir sind schon das sechste oder siebte Mal dabei und das dritte Mal hier. Besonders der Riesenhirsch hat es uns angetan.“



Ebenfalls gut gefüllt war das Museum Fünf Kontinente. Die Besucher erkundeten interessiert die unterschiedlichen Objekte, die die Kulturen verschiedener Regionen der Welt darstellen. „Ich gehe schon seit Jahren auf die Lange Nacht der Museen, aber hier war ich noch nie“, erzählt Angela Güner. „Besonders gut hat uns gefallen, dass es so viele verschiedene Exponate gibt, die einem immer wieder etwas Neues aufzeigen.“



Bunte Bewunderinnen beim Barberinischen Faun in der Glyptothek. © Glyptothek

Cordula Indra (57) hat aus einem speziellen Grund in der Gemäldesammlung Schack vorbeigeschaut. „Ich habe gehört, dass einige Werke wegen der Renovierung der Neuen Pinakothek vorübergehend hier zu finden sind. Ich hoffe, dass ich hier noch ein Werk von Carl Spitzweg finde.“

Das Kunstlabor 2 präsentierte derweil Kunst zum Mitmachen. „Das ist etwas komplett anderes als in den klassischen Galerien – moderner und vielleicht auch etwas zeitgenössischer“, fanden Maya Zschocke (20) und Marie Toussaint (20). „Wir mögen es, wenn es ins Abstrakte geht und jetzt nutzen wir die lange Nacht, um einige Ausstellungen zu vergleichen.“ mtw