Auto brennt in Parkhaus mitten in München - Feuerwehr und Polizei stehen vor einem Rätsel

Massive Rauchentwicklung

Am Freitagnachmittag ist es Feuerwehrangaben zufolge in einem Parkhaus in der Balanstraße zu einem Pkw-Brand gekommen.

Nachdem mehrere Anrufe die Leitstelle darauf hingewiesen hatte, konnten die anrückenden Einsatzkräfte bereits auf der Anfahrt eine massive Rauchentwicklung wahrnehmen. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte bestätigten den Brand eines Kleinwagens im dritten Obergeschoß eines mehrstöckigen Parkhauses.

München: Auto brennt in Parkhaus mitten in der Stadt - Feuerwehr und Polizei stehen vor einem Rätsel

In Windeseile wurde ein „Löschangriff“ sowohl von innen über die Parkdecks als auch von außen über eine Drehleiter gestartet. Nach 30 Minuten konnte der Leitstelle „Feuer aus“ gemeldet werden. Um das Parkhaus zu entrauchen kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Der Sachschaden konnte seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt nun, wie das Auto in Brand geraten konnte. Das Parkhaus bleibt bis auf Weiteres in den oberen Etagen gesperrt.

mmtz

Lesen Sie auch:

Zuletzt gab es in Linz eine riesige Explosion nahe des Flughafens - ganze Ausmaß jetzt bekannt

Frau geht mit Hund Gassi - währenddessen brennt ihre Wohnung lichterloh