„Leicht überzogen?“: Kult-Club ergreift drastischen Schritt - bestimmte Gäste müssen jetzt draußen bleiben  

Der Bahnwärter Thiel in der Isarvorstadt entscheidet sich zu einem strikten Schritt. Ab sofort wird in Münchens Kult-Elektro-Club Gästen mit einem bestimmten Kleidungsstück der Zutritt verwehrt.

München - Über die Tumblingerstraße oder die Poccistraße strömen sie gerade im Sommer zu Tausenden zum Bahnwärter Thiel, Münchens Kult-Elektro-Club und Kulturzentrum in der Isarvorstadt.

Doch alle Gäste müssen sich in den kalten Monaten nun auf eine Neuerung einstellen. Der Betreiber der Location hat zu einer drastischen Maßnahme gegriffen, die mittels Social Media verbreitet wurde.

München: Bahnwärter Thiel verbietet Pelzkrägen in seinem Club

So ist künftig Gästen, die einen Pelzkragen an der Jacke oder dem Mantel haben, der Zutritt in die Container-Landschaft mit den dumpfen Beats verwehrt. Das teilte der Bahnwärter Thiel auf seiner Facebook-Seite und bei Instagram mit.

„Natürlich ist die individuelle Freiheit ein hohes Gut, was uns lange zögern lies, aber in einer aufgeklärten Gesellschaft bereiten uns Pelzkrägen Unwohlsein“, hieß es in dem Posting: „Tiere werden unter unzumutbaren Bedingungen gehalten und getötet, nur für ein Accessoire.“

Isarvorstadt: Bahnwärter Thiel rechtfertigt drastischen Schritt

Auch das Tragen von Vintage-Pelzen oder Echtpelz Imitaten führe dazu, Pelz weiter salonfähig zu machen, hieß es vom Bahnwärter Thiel weiter: „Wir bitten deshalb um Verständnis, dass wir in dieser Hinsicht keine Diskussionen mehr eingehen werden und eine klare Position vertreten.“

Die Maßnahme rief bei Social Media geteilte Reaktionen hervor. „Leicht überzogen und nicht konsequent. Dann verbietet auch Lederschuhe, Ledertaschen und Fleischesser!“, schrieb eine Userin bei Instagram kritisch.

Keine Pelzkrägen: Auch Kritik am Bahnwärter Thiel

Ein anderer Instagram-Nutzer dagegen meinte: „Sehr, sehr guter erster Schritt. Sehr begrüßenswert.“

Auf Facebook rechtfertigte sich der Bahnwärter Thiel mit einem Kommentar zum eigenen Posting gegen Kritik: „Einen Anfang muss man ja irgendwo machen. Und das, denken wir, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Uns geht es hierbei natürlich vor allem um täuschend echte Imitate und nicht den Teddybär-Stoff am Kragen. Klar gibt es noch einige weitere Dinge, die nicht richtig laufen, aber hoffentlich dient dieses Verbot auch als Denkanstoß in weitere Richtungen.“

