Hausmeister Andi zeigt Flagge - er ist die gute Seele des Bayerischen Landtags

Von: Sophia Oberhuber

Auf dem Dach des Maximilianeums weht die bayerische Fahne. Früher wurde sie noch von Hand gehisst. © Marcus Schlaf

Sie kennen alle Winkel und Ecken der Gebäude, werkeln, organisieren – und sind oftmals gleichzeitig die gute Seele ihres Hauses: Hausmeister.

In einer Serie besuchen wir Münchner* Hausmeister, die für ganz besondere Gebäude zuständig sind – vom Bayerischen Landtag über die Frauenkirche bis zum Luxushotel. Zusammen mit den Hausmeistern blicken wir hinter die Kulissen und erhalten neue Einblicke.

Er ist für das Herz der Politik in Bayern zuständig: Andreas Ganghofer arbeitet als einer von fünf Hausmeistern im Bayerischen Landtag. Mehr als 50 000 Quadratmeter umfasst das Gelände mit Nebengebäuden. Ganghofer kennt so gut wie jeden davon. Am politischen Wechselspiel, an roten Teppichen und Staatsempfängen ist er so nah dran wie nur wenige andere.

München: Hausmeister Andreas Ganghofer ist die gute Seele des Landtags

Ganghofer, schwarze Strauss-Weste, kariertes Hemd, schließt im vierten Stock des Landtags die Tür zu einem Technikraum auf, in dem man sich verlaufen könnte. Am Ende des Labyrinths von Lüftungsschächten führt eine Holztreppe dorthin, wo die bayerische Flagge auf dem Dach des Maximilianeums weht. „Früher mussten wir sie manuell hissen, inzwischen geht das automatisch“, erklärt er.

„Das Haus hat eine große Vorbildfunktion“

Seit zwölf Jahren arbeitet Ganghofer als einer der Hausmeister des Landtags. Drei Zusammensetzungen des Parlaments hat der 39-Jährige bisher miterlebt – und zwei Wahlen. Die bedeuten vor allem eines: viel Arbeit. Räume aus- und einräumen, Fernsehstudios aufbauen, Stühle und Bühne organisieren. Feierabend am Tag vor der Wahl: Mitternacht. Arbeitsbeginn am Wahltag: 6 Uhr. „Man muss flexibel sein“, sagt Ganghofer. Steht das Ergebnis fest, ist etwa eine Woche Zeit, um den Fraktionen Büros zuzuteilen und sie einzurichten. „Wir müssen sofort nach der Wahl loslegen.“ Von den Politikern und deren Mitarbeitern, die nicht wiedergewählt wurden, heißt es für Ganghofer Abschied nehmen. „Es ist oft hart, aber so ist Politik. Das spiegelt die Macht des Bürgers und seiner Stimme wider.“

Nach der Wahl ziehen neue Parlamentarier ein. Ihre Namen lernt Ganghofer zu Beginn der Legislaturperiode „ein bisschen auswendig. Man muss sie schon kennen.“ Im 18. bayerischen Landtag sitzen 205 Abgeordnete. Der Hausmeister grüßt jeden Menschen, der ihm auf den Gängen begegnet. Er spricht Bairisch, aufgewachsen ist er im Landkreis Pfaffenhofen.

Andreas öffnet die große Eingangstür für Empfänge. © Marcus Schlaf

Im Plenarsaal findet ein Ausschuss statt. Seit der Pandemie ist Ganghofer auch dafür zuständig, dass die Abstände zwischen den Stühlen stimmen. Plexiglasscheiben mussten angebracht werden. „Das Haus hat eine Vorbildfunktion. Es muss immer alles tipptopp sein – aktuell auch besonders mit Blick auf die Umsetzung der Corona-Regeln“, betont er.

Mike Pence brauchte Rednerpult, das auch US-Sicherheitsbestimmungen erfüllt

Neben dem Sitzungsbetrieb finden im Landtag jährlich etwa 300 Veranstaltungen statt, die technisch organisiert und möbliert werden müssen. Über die Treppe mit dem roten Teppich, die zum Plenarsaal führt, wird jedes Jahr der Christbaum in den zweiten Stock getragen. Vergangenes Jahr war der Baum 7,5 Meter hoch. „Der wird immer zu lang angeliefert. Wir müssen ihn vorher kürzen, sonst bringen wir ihn nicht die Treppe hoch“, erzählt Ganghofer und lacht. Die große Eingangstür mit Blick auf die Maximiliansbrücke wird für offizielle Empfänge von Delegationen oder Botschaftern genutzt. Ganghofer erinnert sich an die Sicherheitskonferenz 2019. Mike Pence, ehemaliger US-Vizepräsident, besuchte den Landtag. Vor Ort brauchte er ein Rednerpult, das aber auch die US-amerikanischen Sicherheitsbestimmungen erfüllen musste. Es durfte keinen Hohlraum haben, damit dort nicht theoretisch etwas platziert werden könnte. „Da musste ich schnell einen Akkuschrauber nehmen und das Pult zuschrauben.“

Mit Blick auf den Innenhof sieht Ganghofer, dass Söder heute nicht da ist

Ganghofer geht über den Innenhof des Landtages. Hier parken Dienstfahrzeuge von Politikern und Mitarbeitern. Der Hausmeister blickt über die Limousinen und stellt fest, dass Ministerpräsident Markus Söder* heute nicht da ist. An der Pforte begegnen Ganghofer drei junge Menschen mit Behinderung. Er grüßt und bedankt sich, dass sie so schönes Wetter mitgebracht haben. Der Landtag arbeitet mit der Lebenshilfe zusammen. Menschen mit Behinderung unterstützen Ganghofer und seine Kollegen bei der Pflege der Außenanlagen.

Hausmeister Andi im Landtag. © Marcus Schlaf

Auch für die Schließanlagen, Reinigung, Müllentsorgung sowie für den Winterdienst sind Hausmeister und Verwaltung zuständig. Mit einer normalen Hausbewirtschaftung könne man seine Arbeit nicht vergleichen, sagt Ganghofer. „Wir schauen, dass wir alles für unseren Besuch möglich machen und dass er sich wohlfühlt. Es erfüllt mich mit Stolz, wenn jemand das Haus zufrieden verlässt.“

Wenn dem Hausmeister die Arbeit doch einmal zu viel wird, geht er in den vierten Stock. Er nimmt den Weg durch das Labyrinth, vorbei an den Lüftungsschächten, die Holztreppe rauf. Dann steht er neben der weiß-blauen Fahne auf dem Dach des Maximilianeums und blickt vom politischen Herz Bayerns über die gesamte Stadt bis zu den Alpen. SOPHIA OBERHUBER *tz.de und Merkur.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA

