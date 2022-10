Blaulicht-Krise in der Notaufnahme: Wartende bestellen Pizza, während Ärzte nebenan um Patienten-Leben kämpfen

Von: Andreas Beez

Angespannt ist die Lage in den Notaufnahmen in und um München

Hinter vorgehaltener Hand sprechen Rettungsdienstler von einer ausgewachsenen Münchner Blaulicht-Krise: In den Notaufnahmen der Kliniken und in den Wartebereichen spielen sich zum Teil groteske Szenen ab.

München – Mitarbeiter werden beschimpft, weil es den Besuchern nicht schnell genug geht. „Manche Leute sind einfach nur unverschämt“, erzählt ein erfahrener Fachkrankenpfleger unserer Redaktion.

„Neulich ließ sich eine Gruppe sogar mal Pizza in die Notaufnahme liefern, während wir nebenan im Schockraum einen Patienten wiederbeleben mussten.“ So etwas habe er in 30 Jahren Dienstzeit noch nicht erlebt. „Aber du darfst sie ja noch nicht mal rausschmeißen.“

München: In Wartebereichen der Notaufnahmen spielen sich teils groteske Szenen ab

Solche Extremsituationen sind Auswüchse eines problematischen Trends, den Notfallmediziner bereits seit Monaten beobachten: Zu den Notfall-Patienten, die wirklich schnell ärztliche Hilfe brauchen, gesellen sich immer öfter auch Menschen, die nicht auf einen Termin beim niedergelassenen Arzt warten wollen. Sie nehmen lieber lange Wartezeiten in Kauf – oft auch im Wissen, dass in einer Notaufnahme die wichtigsten Untersuchungen und Behandlungen sofort vorgenommen werden.

Verschärft wird das Problem durch Corona und andere Infekte. Dadurch gibt’s mehr Patienten und zugleich weniger Personal. Diese ungute Gleichung bringt nicht nur die Kliniken, sondern auch viele Arztpraxen in Schieflage. „Die Leistungsfähigkeit der gesamten medizinischen Infrastruktur ist stark eingeschränkt“, bestätigen Prof. Viktoria Bogner-Flatz und Dr. Dominik Hinzmann auf Anfrage unserer Redaktion.

Münchner Kliniken im Krisenmodus: Teilweise müssen Stationen geschlossen werden

Die Koordinatoren des Münchner Rettungsdienstes bewerten die Situation in den Münchner Kliniken derzeit als ähnlich angespannt wie im vergangenen Juli. Schon damals drohte die Gefahr, dass viele Häuser in einen verschärften Krisenmodus schalten müssen – und auch jetzt spüren die Patienten bereits die Konsequenzen. Wegen Personalmangel müssen wieder ganze Stationen geschlossen und planbare Operationen verschoben werden. „Das ist im dritten Jahr der Pandemie extrem unbefriedigend – und für unsere Patienten unzumutbar“, wettert ein Klinikdirektor gegenüber unserer Redaktion. „Schließlich haben wir manche schon mehrmals vertröstet. Es ist ja nicht so, dass sie sich aus Lust und Laune unters Messer legen wollen. Auch Arthrosepatienten leiden teilweise extrem, weil sie keine neue Hüfte oder kein neues Knie bekommen.“

Dilemma in der Notaufnahme: Ernsthaft erkrankte Patienten können nicht stationär aufgenommen werden

Wie groß das personelle Dilemma ist, zeigt sich bereits in der Notaufnahme: Immer öfter können ernsthaft erkrankte Patienten nicht stationär aufgenommen werden, sondern müssen in andere Kliniken verlegt werden – weil auf den Stationen Mitarbeiter fehlen und dadurch keine Betten mehr frei sind. Gerade verschärft sich dieses Problem zusätzlich, weil die erwartete After-Wiesn-Corona-Welle die Krankenhäuser mit voller Wucht trifft. Dabei haben sie eher weniger mit einer Überlastung ihrer Intensivstationen zu kämpfen, wie zu Zeiten der Delta-Variante. Es ist vielmehr so, dass Omikron immer tiefere Lücken in das letzte Aufgebot des Klinikpersonals reißt.

„Wir haben in den letzten drei Jahren viele Kolleginnen und Kollegen durch Kündigungen verloren. Jetzt fehlen zusätzlich immer mehr Mitarbeiter, weil sie selbst Corona haben. Und zu allem Überfluss können manche nicht arbeiten, weil wiederum die Betreuungseinrichtungen ihrer Kinder früher geschlossen werden“, berichtet Bogner-Flatz, selbst dreifache Mutter. Dem kommenden Winter sehen Experten mit Sorge entgegen: „Wir können nur hoffen, dass uns neben Corona eine heftige Grippewelle erspart bleibt“, sagt Hinzmann.

