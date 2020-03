Wie im Science-Fiction-Film: Blitz kracht in Olympiaturm - spektakuläres Video aufgetaucht

Gewitter über München

In München und Bayern herrscht seit Wochen turbulentes Wetter. Am Sonntagabend (1. März) zog ein Gewitter über München - jetzt ist ein spektakuläres Video aufgetaucht.

Seit Wochen jagt in Bayern und München ein Sturmtief das Nächste.

Am Sonntagabend (2. März) prasselte ein starkes Gewitter auf die Landeshauptstadt.

Ein Video zeigt jetzt spektakuläre Szenen am Olympiaturm.

In München kam es am späten Sonntagabend zu spektakulären Szenen. Ein Gewitter zog über die bayerische Landeshauptstadt, begleitet von Sturmböen. Gegen 23 Uhr donnerte und blitze es dann regelmäßig. Im Netz kursiert jetzt ein Video, dass spektakuläre Szenen am Olympiaturm zeigt.

Video: Gewitter in München - Blitz kracht in Olympiaturm

Das Video zeigt den Olympiaturm, gefilmt wurde der Mini-Clip wohl im Olympiapark. Zunächst ist nicht viel zu sehen, lediglich der Turm bei Nacht ist zu erkennen. Doch dann der Hammer: Völlig unerwartet kracht ein riesiger Blitz oberhalb des Turms ein. Es sieht fast so aus, als hätte es ein Film-Experte mit einem Effekt extra eingefügt. Mit voller Wucht kracht das Natur-Phänomen vom Himmel. Fast könnte man meinen, dass es eine Art Angriff auf den Turm ist.

Spektakuläres Video: Blitzt hämmert auf Olympiaturm - Unglaubliche Szenen

Das Video, aufgenommen kurz vor 23 Uhr etwa ein Kilometer vom Turm entfernt, so der Leser der uns den Clip zugeschickt hat, zeigt, mit welcher Wucht das Gewitter am gestrigen Abend auf die Landeshauptstadt einprasselte. Allgemein ist in Bayern momentan turbulentes Wetter - ein Sturmtief jagt im Augenblick das Nächste.

Blitz-Video vom Olympiaturm: Turbulentes Wetter in und um München

Seit Wochen schon beherrscht den Freistaat und seine Landeshauptstadt turbulentes Wetter. Sturmtiefs haben bereits erste Todesopfer gefordert. Die Warnungen gehen auch für die kommenden Tage nicht aus* - schon heute hat der Deutsche Wetterdienst die nächsten Warnungen herausgegeben. Es wird vor schweren Sturmböen gewarnt, besonders der Alpenrand ist davon betroffen, aber auch die Oberpfalz. Weiter kann es in den kommenden Tagen zu Schneefall im Freistaat kommen.

