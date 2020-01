Blitzeis sorgt für Hochbetrieb in Münchens Notaufnahmen - Papa (54) erwischt es auf dem Heimweg von der Kita

Es war „rappelvoll“

Blitzeis hat am Dienstag Münchens Straßen und Fußwege in Gefahrenzonen verwandelt. Binnen kurzer Zeit kam es zu 80 Sturz-Notrufen. 25 davon endeten in der Notaufnahme.

Am Dienstag verwandelten sich Münchens Straßen in Eisflächen.

Die Berufsfeuerwehr meldete 80 Einsätze binnen drei Stunden wegen Stürzen.

25 Radfahrer und Fußgänger kamen in die Notaufnahme.

+ Christian Brix brach sich beim Sturz das Becken. © Marcus Schlaf München - Dieser Morgen hat München eiskalt erwischt: Als am Dienstagmorgen der erste Regen fiel, verwandelten sich viele Straßen in München in Eisflächen. Die Berufsfeuerwehr meldete rund 80 Einsätze zwischen 7.30 Uhr und 10.30 Uhr, weil Radfahrer und Fußgänger gestürzt waren. Vor allem im Westen und Süden der Stadt bestand Blitzeis-Gefahr.

Christian Brix (54) hatte gerade seine Tochter in die Kita gebracht. Er bog mit seinem Radl an der Garmischer Straße in den Westpark – und knallte auf den Asphalt. „Der Schmerz war sofort da“, sagte er. „Aber ich hatte kein Telefon dabei, deshalb bin ich noch durch den Westpark heim gegangen.“ Zu Hause rief Brix den Notruf. Die Diagnose in der Klinik: Beckenringfraktur.

„Ich muss zum Glück nicht operiert werden“, sagt der 54-Jährige. „Wenn alles gut geht, kann ich in ein paar Tagen nach Hause und mache bald eine Physiotherapie.“ Bis dahin liegt er stationär im Chirurgischen Klinikum München Süd.

München: 25 Fußgänger und Radfahrer in der Notaufnahme

Dort sei es Dienstag „rappelvoll“ gewesen, erzählt Dr. Martin Lucke. Brüche, Prellungen, Platzwunden – insgesamt seien rund 25 Radfahrer und Fußgänger in die Notaufnahme gekommen. „Wir haben zum Glück keine Schwerverletzten“, sagt der Unfallchirurg, „aber das sind zum Teil üble Frakturen.“ Auch Merkur-Reporter Johannes Welte wurde vom Blitzeis überrascht. Auf dem Weg zur Redaktion rutschte am Hans-Mielich-Platz das Radl unter ihm weg. „Es war so glatt, dass ich kaum noch hochkam“, erzählt Welte. Er kam mit nur leichten Blessuren am Knöchel davon.

Autofahrer waren dank vorbeugender Salzstreuung nicht betroffen vom Blitzeis. Laut Polizei gab es auf Münchens Straßen keine Glätte-Unfälle.

Kathrin Braun

