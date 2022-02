Münchner kommt bei Wohnungsbrand ums Leben - Feuerwehrmann wird ebenfalls verletzt

Von: Thomas Eldersch

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten am frühen Samstagmorgen zu einem Wohnungsbrand in Bogenhausen aus. © Huber Martin (A)/Feuerwehr München

In den frühen Morgenstunden des Samstags brannte es in einer Wohnung im Stadtteil Bogenhausen. Ein Münchner konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und verstarb.

München - Bei einem Brand in der Wohnung eines Hochhauses im Münchner Stadtteil Bogenhausen ist ein 89-jähriger Mann ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Samstag in den frühen Morgenstunden aus. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz. Für den Münchner kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Feuer in Bogenhausen: Retter müssen Brand im 15. Stock löschen

Etwa um halb fünf Uhr am Samstagmorgen (12. Februar) brach in einem Hochhaus in der Titurelstraße im Nordosten Münchens ein Zimmerbrand aus. Ein Nachbar entdeckte von seinem Haus aus die Flammen und informierte die Integrierte Leitstelle, heißt es von der Feuerwehr München. Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte mobilisiert. Als die Retter an dem betroffenen Hochhaus eintrafen, stellte sich heraus, „dass die Wohnung im 15. Obergeschoss in voller Ausdehnung brannte“.

Die Wohnung im 15. Stock eines Hochhauses im Münchner Stadtteil Bogenhausen brannte lichterloh. © Huber Martin (A)/Feuerwehr München

Mitglieder der Münchner Feuerwehr machten sich mit Atemschutzmasken auf in den 15. Stock des Hochhauses. Sie schaffen es, den Brand zügig zu löschen. Für den 89-jährigen Bewohner der Brandwohnung kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch vor Ort, heißt es von der Feuerwehr.

Feuer in Bogenhausen: Feuerwehrmann verletzt sich bei Löscharbeiten

Weil sich immer wieder neue Glutnester entwickelten, gestalteten sich die weiteren Löscharbeiten aufwendig. Die Bewohner des Hauses wurden währenddessen in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr betreut. Eine Frau erlitt durch die gefährlichen Dämpfe eine Rauchgasvergiftung und musste von den Rettungssanitätern versorgt werden. Auch ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten. Er wurde in ein Münchner Klinikum gebracht.

Noch ist nicht klar, wie das Feuer ausgebrochen war. Die Ermittlungen hat inzwischen das Fachkommissariat der Münchner Polizei übernommen. Wie hoch der Sachschaden beziehungsweise der Schaden an dem Gebäude ist, konnte zunächst nicht ermittelt werden. (tel)