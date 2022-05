„75 Jahre Münchner Merkur“: Ude und der Merkur – eine späte Liebe

Teilen

Häufiger Gast in unserer Redaktion: der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude (74). © Marcus Schlaf

Zum Münchner Merkur, der in diesem Jahr wie ich 75 Jahre alt wird, also wie ich schon zum alten Eisen gezählt werden darf, wenn auch mit einer erfreulichen Rüstigkeit, verbindet mich seit 55 Jahren eine wechselvolle Beziehung.

VON CHRISTIAN UDE

1967 begann ich nämlich meine Laufbahn bei einer etwas größeren Zeitung aus der Sendlingerstraße, da habe ich schon gelernt, dass Zeitungen ihre Konkurrenz nicht gerne beim Namen nennen. Dort schrieb ich täglich über die Studenten und ihre Unruhen, was sich der Merkur auch nicht verkneifen konnte, aber eben ziemlich anders.

Und dann gab es da noch eine Zeitung, auch aus der Sendlinger Straße, aber dem Boulevard verpflichtet. Die Meinungsbreite der Münchner Presse zeigte sich vor allem in den Schätzungen der Teilnehmerzahlen an Studentendemos gegen Notstandsgesetze und den Vietnamkrieg und bei anderen APO-Themen. Das Boulevardblatt sah in jedem Aufzug eine „machtvolle Demonstration studentischer Massen“, also über 10 000 Teilnehmer, der Merkur hingegen nur eine „kleine radikale Minderheit“, also einige Dutzend der üblichen Verdächtigen.

Der Merkur wurde nicht weiterverscherbelt, sondern wurde gerade im Lokalteil als Informationsquelle immer wichtiger.

Meine Schätzung lag bei „einigen hundert“, was auch willkürlich gegriffen war, aber wegen der mittleren Größenordnung eine gewisse Seriosität ausstrahlte. Der Rundfunk übernahm meine Zahlen, ebenso die Deutsche Presseagentur. Am nächsten Tag galten sie als unverrückbare Wahrheit. Schließlich fragte mich die Pressestelle des Polizeipräsidiums am Rande einer Demo: „Herr Ude, wären Sie mit 3000 einverstanden?“ Die Polizei wollte halt auch nicht völlig danebenliegen. Herzlichen Dank, Münchner Merkur, ohne Deine Geringschätzung der kleinen radikalen Minderheit hätte ich nie diese Macht errungen, allein die allseits verbindlichen Zahlen zu bestimmen.

„Als 1982 ein gewisser Dirk Ippen Schlagzeilen machte ...“

Als 1982 ein gewisser Dirk Ippen Schlagzeilen machte mit der Absicht, die Mehrheitsanteile des Münchner Merkur zu erwerben, war ich schon Rechtsanwalt, aber immer noch Mitglied der Gewerkschaft Druck und Papier. Wir wussten nichts über diesen Mann, außer dass er so viel Geld besaß, um eine Zeitung zu kaufen, also nicht eine einzelne Zeitung, sondern gleich den ganzen Verlag, was kein normaler Mensch macht, weshalb er ein Hai sein musste, ein Zeitungshai.

Da aber von den Zeitungsjournalisten, die ja nicht so konservativ wie ihr tägliches Druckwerk waren, und auch vom Betriebsrat niemand die geplante „machtvolle Demonstration“ behördlich anmelden wollte, wurde ich dazu auserkoren, meinen beruflich unabhängigen Kopf dafür hinzuhalten. Was tut man nicht alles für bedrohte Kollegen!

Leider wurde der Aufstand der Massen nicht einmal von der Boulevardzeitung gebührend gewürdigt, weil Zeitungen ihre Konkurrenz nie erwähnen. Trotzdem musste ich meine zwar sehr solidarische, aber gleichwohl dämliche Tat vier Jahrzehnte lang büßen: Der Merkur wurde nicht weiterverscherbelt, sondern behauptete sich überraschend gut mit all seinen Kopfblättern, gewann an journalistischer Qualität, wurde gerade im Lokalteil als Informationsquelle immer wichtiger.

Ich durfte dort viele Jahre lang sogar Kolumnen schreiben und meinen Briefwechsel mit Peter Gauweiler veröffentlichen, die Laudatio auf Dirk Ippen halten, als er den Publizistikpreis der Stadt München erhielt – und stand jedes Mal als Hitzkopf mit geringer Urteilskraft dumm da.

Lesen Sie auch weitere Beiträge aus der Sonderbeilage „Oberbayern - eine Region im Aufbruch“ zum Jubiläum „75 Jahre Münchner Merkur“:

Grußwort von Verleger Dirk Ippen: Der Merkur – die bayerischste aller Zeitungen

Interview mit Ministerpräsident Markus Söder: „Mutti und der Schwiegersohn“: Söder erinnert sich an Merkels SMS in schweren Zeiten - „mit Lebensweisheiten

Wenn der Chefredakteur zur Mistgabel greift: Ein Arbeitsbesuch auf dem Hof der Zukunft

„75 Jahre Münchner Merkur“: So hat damals alles begonnen

„Mit Bleistift und Meterstab ist es nicht getan“: Handwerks-Präsident erklärt, warum die Berufe oft unterschätzt werden

So wurde Oberbayern zu Deutschlands Vorzeige-Region: Heimatforscher erklärt, was das Gebiet einzigartig macht