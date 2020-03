Corona in München: KATWARN wegen Ausgangsbeschränkung - Türkitch startet herzerwärmende Aktion: „Bin sprachlos“

Üble Attacke auf Polizisten

Das Coronavirus hat die Stadt München fest im Griff. Für Bayern ist jetzt eine Ausgangsbeschränkung in Kraft. Es gibt aber auch herzerwärmende Nachrichten.

Update 21.3., 9.41 Uhr: Wegen der Ausgangsbeschränkung, die seit 0 Uhr in Kraft ist, wurde gegen 8 Uhr auch KATWARN ausgelöst. Zwar dürften fast alle Münchner die Maßnahme mitbekommen haben. Aber so sollte wohl noch einmal daran erinnert werden. Auf dem Mobiltelefon des Autoren sind gleich drei KATWARN-Nachrichten gleichzeitig eingegangen.

Die Polizei hat schon am Samstagabend die wichtigsten Fragen bei Twitter beantwortet:

Die erweiterten Ausgangsbeschränkungen gelten ab 21.03.2020, 00:00 Uhr.



Weitere Infos und Auskünfte findet ihr auch unter: https://t.co/u38f0x89Zi#FlattenTheCurve pic.twitter.com/6kCVG7pUHG — Polizei München (@PolizeiMuenchen) March 20, 2020

Update 21.3., 8.20 Uhr: Das Coronavirus und die Ausgangsbeschränkung haben Auswirkungen auf alle Gastro-Betriebe in München. Viele machen zu, andere stellen auf reinen Abhol- und Lieferbetrieb um.

Die Imbiss-Kette Türkitch, die inzwischen drei Filialen in München unterhält, hat sich nun zu einer herzerwärmenden Aktion entschieden, wie bei Instagram* bekannt gegeben wurde. „Wir durchleben gerade eine Ausnahmesituation, von der wir noch vor ein paar Wochen dachten, dass sie weit entfernt ist“, heißt es dort. „Genau diese Ausnahmesituation bringt Helden hervor, deren Leistung wir im Alltag leider nicht gebührend honorieren! Wir vom Team Türkitch möchten unseren Dank an diese Helden nicht nur in Form von Applaus am Fenster zeigen.“ Deswegen erklären die Betreiber: Alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, bekommen in den nächsten zwei Wochen ein Kebap oder ein Veggie Kebap für einen Euro. „Wir haben in guten Zeiten zusammen gehalten und in schweren umso mehr.“ Der Dienstausweis genüge.

Die Türkitch-Fans reagieren begeistert. „Super Geste! Wir sind stolz auf Euch!“ und „Bin sprachlos super!!!!!“, heißt es dort. Hoffentlich folgen andere dem Beispiel. Damit allen Krankenschwestern, Ärzten, Pflegern und allen anderen, die im Gesundheitswesen momentan Unmenschliches leisten, so viel Menschlichkeit wie möglich entgegenkommt.

+ Die Türkitch-Filiale am Hauptbahnhof auf einem Archivfoto. © Jantz

Corona in München: MVG mit unmissverständlichen Maßnahmen

Update 20.3., 22.15 Uhr: Die MVG greift in München in der Corona-Krise ebenfalls zu unmissverständlichen Maßnahmen.

+ Abstand zum Fahrer halten! Die MVG ergreift in München wegen Corona besondere Maßnahmen. © Patrick Mayer

So werden in Bussen des öffentlichen Nahverkehrs Absperrbänder im Bereich der vorderen Türen angebracht - offenbar um die Fahrer zu schützen und diesen die Arbeit in schwierigen Zeiten zu erleichtern.

Corona in München: Spuckattacke auf Polizisten

Update, 20.08 Uhr: Trotz der eindringlichen Appelle von Politikern, Wissenschaftlern und zahlreichen Prominenten gibt es immer noch Menschen, die sich nicht an die Maßnahmen halten und sich trotz der Coronavirus-Pandemie in größeren Gruppen treffen.

Am Donnerstag entdeckte die Münchner Polizei gegen 20.50 Uhr unterhalb der Thalkirchner Brücke mehrere Personen die Musik hörten, Alkohol tranken und dabei nicht den Mindestabstand von 1,5 Metern hielten.

Die Beamten baten die Gruppe die Bestimmung einzuhalten, allerdings zeigten sich zwei Personen mit Wohnsitzen in München (22 und 23 Jahre alt) sehr uneinsichtig. Der 22-Jährige hustete und spukte in die Richtung der Polizisten. Er behauptete auch mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Beide Tatverdächtige wurden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt und nach der Sachbearbeitung wieder entlassen.

Video: Polizeikontrollen wegen Corona im Englischen Garten

Update, 16.39 Uhr: BMW stellt der Staatsregierung 100 000 Atemschutzmasken zur Verfügung. Das twitterte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag. Die Masken kommen laut Söder aus eigenen Beständen des Autoherstellers. „Großer Dank“, schrieb Söder im Kurznachrichtendienst.

Bei vielen Industrieunternehmen steht derzeit wegen der Corona-Krise die Produktion still. Atemmasken sind in vielen Betrieben gängige Ausrüstung für den Schutz vor Staub oder Dämpfen, in den Krankenhäusern und Arztpraxen dagegen herrscht derzeit Mangel.

Coronavirus in München: Zahl der Infizierten steigt weiter rasant an

Update, 15.43 Uhr: Die Zahl der Infizierten in München steigt weiter rasant an. Wie die Landeshauptstadt via Twitter informiert, wurden am heutigen Freitag (Stand 13 Uhr) weitere 202 Fälle gemeldet. Somit steigt die Zahl der Corona-Infizierten auf nun 878 Fälle.

In #München wurden am heutigen Freitag, 20. März (Stand 13 Uhr), 202 neue #Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit sind in der Landeshauptstadt aktuell insgesamt 878 Infektionen gemeldet. Aktuelle Infos unter https://t.co/Z4qZoVA59l pic.twitter.com/cEXmgFHwQv — Stadt München (@StadtMuenchen) March 20, 2020

Update, 15.10 Uhr: Hier noch einmal die wichtigsten Aussagen des Oberbürgermeisters zusammengefasst :

„Wir müssen deshalb alles tun, wirklich alles tun, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.“ Wer sich nicht an die Regeln halte, müsse daher mit einem Bußgeld von bis zu 25 000 Euro rechnen, sagte Reiter.

Als Stadtoberhaupt habe er eigentlich sogar in Erwägung gezogen, noch vor dem Wochenende Ausgangsbeschränkungen zu erlassen, berichtete Reiter. In Abstimmung mit der Staatsregierung gilt nun landesweit eine Ausgangsbeschränkung ab Samstag.

Von den Maßnahmen betroffen sei auf jeden Fall auch das Frühlingsfest, das im vorgesehenen Zeitraum sicher nicht stattfinden werde, sagte Reiter. Eine Verschiebung werde geprüft, sei aber unsicher. Eine Entscheidung über das diesjährige Oktoberfest soll spätestens im Juni fallen - denn dann beginnen schon die Vorbereitungen auf der Theresienwiese.

Reiter betonte, dass derart gravierende Einschränkungen keinem politischen Entscheider leicht fielen. Schließlich seien jetzt nicht nur Partys an der Isar, sondern selbst Grillfeste in den Innenhöfen verboten.

„Ich hätte mir gewünscht, dass es derart einschränkende Maßnahmen nicht gebraucht hätte.“ Menschen, die durch das Herunterfahren des öffentlichen Lebens existenzielle Schwierigkeiten bekommen, sicherte er zu: „Wir in München lassen niemanden allein.“

Coronavirus: So steht es um das Frühlingsfest und das Oktoberfest in München

Update, 14.12 Uhr: Die Pressekonferenz mit Oberbürgermeister Dieter Reiter ist beendet. Der Appell an die Münchner ist einmal mehr dringend formuliert: Man solle sich in den kommenden Wochen auf die Bitte aller Behörden zuhause aufhalten.

Update, 14.10 Uhr: Kioske, wie es sie etwa an der Isar gibt, bleiben weiter geöffnet. Sie dienen demnach zur Lebensmittelversorgung.

Update 14.09 Uhr: Feste, die in den kommenden Wochen geplant sind, wie etwa das Frühlingsfest, werden wohl nicht stattfinden. „Ob es zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet, weiß jetzt noch niemand.“ Ob das Oktoberfest stattfinden könne, sei ebenfalls noch unklar. Man müsse die Entscheidung bis Juni klären.

Coronavirus: OB Reiter erklärt Maßnahmen für München

Update 14.08 Uhr: Supermärkte, Tankstellen, Banken bleiben weiterhin geöffnet. Gastronomiebetriebe, die Essen zum Liefern anbieten, können dies tun. Besuche in Krankenhäusern oder Altenheimen sind grundsätzlich untersagt. Ausnahmen gibt es beispielsweise im Palliativbereich.

Update 14.05: OB Reiter informiert, dass das öffentliche Leben in München auf „ein Mindestmaß“ reduziert werde. Er bittet weiter, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Wege zur Arbeit, dringende Arztbesuche oder das Einkaufen sei weiter möglich. „Spazierengehen oder Gassigehen ist weiter möglich. Doch bitte nur alleine, oder mit den Menschen, mit denen sie ohnehin wohnen.“ Der OB appelliert, weiter keine Partys zu veranstalten, wie es etwa an der Isar zuletzt vorkam. Die Polizei werde dies kontrollieren und gegebenenfalls Bußgelder von bis zu 25.000 Euro verhängen.

Coronavirus in München: Dieter Reiter live in der Pressekonferenz

Update 14.02 Uhr: Die Pressekonferenz mit Dieter Reiter hat begonnen. Der Oberbürgermeister erinnert an das große Ziel der Maßnahmen: Die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.

„Gegen das Coronavirus gibt es derzeit keine Medikamente, das macht es so gefährlich. Deswegen müssen wir alles unternehmen, die Verbreitung zu verlangsamen, um die Versorgung von schweren Fällen zu gewährleisten. Wir müssen die Infektionskette unterbrechen,“ so Reiter.

Update 13.45 Uhr: In wenigen Minuten beginnt die Pressekonferenz mit Dieter Reiter. Der Oberbürgermeister wird die neuen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus für die Stadt München erläutern.

+++ In Kürze spricht Dieter Reiter, was die Maßnahmen zur bayerischen Ausgangssperre für München bedeuten - wir berichten hier live +++

Coronavirus in München: Dieter Reiter erklärt neue Maßnahmen für München

Erstmeldung vom 20. März 2020

Das Coronavirus beherrscht seit Langem die Schlagzeilen. Seit einigen Tagen ist es jetzt auch mit voller Kraft in der Landeshauptstadt München angekommen. Die Stadt ist wie leergefegt, das soziale Leben wie stillgelegt. Trotzdem halten sich nicht alle Menschen an die verordneten Maßnahmen.

München: Coronavirus legt Stadt lahm - Reiter verkündet Maßnahmen

Die Polizei München kontrolliert seit kurzer Zeit in der gesamten Stadt, ob sich die Menschen an die neuen Gegebenheiten anpassen. Geschäfts schließen, beliebte Spots in der Stadt werden geschlossen. Auf der Theresienwiese ist jetzt eine neue Test-Station eingerichtet worden. Die gesamte Stadt steht im Zeichen von Corona. Viele Menschen müssen trotzdem jeden Tag in die Arbeit fahren - oft mit öffentlichen Verkehrsmitteln, was zuletzt für großen Unmut gesorgt hatte.

Coronavirus in München: Stadt im Zeichen der Krise

Bisher wurden in der Stadt 676 Coronavirus-Infizierte (Stand 19. März, 15 h) gemeldet. Der bayerische Ministerpräsident hat Freitagmittag verkündet: Die Ausgangssperre für Bayern kommt, was als Ausgangsbeschränkung zu verstehen ist. „Ausgangssperre würde bedeuten, dass keiner mehr aus Haus darf wie in China. Ausgangsbeschränkungen: Wir wollen nicht ein Land einsperren und kein Lagerkoller. Müssen auch zu Arzt und Arbeit gehen, sonst bricht alles zusammen. Ich will keinem etwas vorschreiben, aber wir sind stärker betroffen als andere Länder und es wäre gut, wenn uns andere folgen würden.“ Daher will Oberbürgermeister Dieter Reiter heute in einer außerordentlichen Ansprache an die Stadt München die neue Maßnahmen verkünden.

