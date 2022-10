„Selbstgemachte Katastrophe“: Münchner Corona-Inzidenz steigt auf über 1000 - Lauterbach denkt an Maßnahme

Wie zu erwarten war, steigen die Corona-Zahlen in München nach der Wiesn enorm an.

Wiesn-Welle spitzt sich zu

Die Corona-Zahlen in München knacken nach der Wiesn die 1000er-Marke. Gesundheitsminister Lauterbach zeigt sich besorgt über die Situation in den Krankenhäusern.

München - Die Corona-Zahlen in München erreichen nach dem Ende der Wiesn einen Höhepunkt und sind im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten erschreckend hoch. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nahm dies als Anlass, deutliche Worte in Richtung München zu wenden und zeigt sich angesichts des aktuellen Trends äußerst besorgt.

München: Corona-Zahlen nach der Wiesn bei über 1000 - Dunkelziffer wohl sehr groß

Am Freitag, 07. Oktober, knackte die bayerische Landeshauptstadt laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bei der 7-Tage-Inzidenz die 100er-Marke (1106,4). Am Montag, 10. Oktober, ist selbige mit einem Wert von 1024,7 zwar leicht rückläufig, dennoch sind die Corona-Zahlen so hoch wie schon lange nicht mehr. Vergleicht man die Entwicklung jedoch beispielsweise mit der in Hamburg oder Frankfurt, erscheinen die Zahlen in München ebenfalls enorm. Die Hansestadt hat momentan eine 7-Tage-Inzidenz von 219,0, in Frankfurt am Main liegt sie bei 442,2.

Der Zusammenhang der explodierenden Zahlen mit der kürzlich zu Ende gegangenen Wiesn ist offensichtlich, wenn auch nicht offiziell bestätigt. Vor Beginn des Oktoberfests lag die Inzidenz in München konstant um die 200. Hinzu kommt, dass an Wochenenden keine Zahlen mehr an das RKI gemeldet werden und viele ihre Corona-Infektion nicht bemerken beziehungsweise nicht durch einen PCR-Test bestätigen lassen. Die Dunkelziffer dürfte folglich groß sein.

Lauterbach kritisiert München und ist wegen der Situation in den Krankenhäusern besorgt

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nahm die Entwicklung in München vor wenigen Tagen als Anlass, um sich auf Twitter zu Wort zu melden und die Stadt zu kritisieren. Die neuesten Zahlen seien „eine selbstgemachte Katastrophe“, schreibt der Politiker und schlägt zudem vor, in Innenräumen wieder eine Maskenpflicht einzuführen. Bereits während der Wiesn beklagte Lauterbach ein fehlendes Schutzkonzept.

Gesundheit der Stadt München ist gefährdet durch Belastung Kliniken und schwere COVID Fälle. Eine selbstgemachte Katastrophe, weil kein Ende in Sicht, Fallzahlen sind hoch und steigen. Die Maskenpflicht im Innenraum wäre in München wahrscheinlich sinnvoll https://t.co/UdSaphAVkX — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) October 7, 2022

In den Münchner Krankenhäusern sind derzeit (Stand 07. Oktober) 552 Betten mit Corona-Fällen belegt, davon 37 Intensivbetten und 13 in der Intensivüberwachungspflege. Im Vergleich zur Vorwoche sind das insgesamt 176 mehr belegte Corona-Betten. Die steigenden Corona-Zahlen und vermehrte Ausfälle von Klinikpersonal belasten die Krankenhäuser aktuell bereits.

Corona: Söder spricht sich für weitere Lockerungen aus

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der in Sachen Corona-Regeln lange äußerste Vorsicht walten ließ, sprach sich kürzlich für weitere Lockerungen aus. So forderte er, dass die Isolation bei einer Infektion verkürzt werden und sich danach richten soll, ob der Betroffene Symptome hat. Zudem solle die Maskenpflicht nach dem Flugzeug auch im öffentlichen Nahverkehr fallen.