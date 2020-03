Corona-Krise: Blockabfertigung am Wertstoffhof in München.

Hochbetrieb am Mittwoch

Die Corona-Krise verändert das Leben in München. Fast alles ist dicht. Die Münchner haben Zeit. Am Wertstoffhof ist die Hölle los.

Das Coronavirus* bestimmt das Leben der Menschen.

Schulen, Kitas sind in München* geschlossen - es gibt Sonderregelungen.

An einem Wertstoffhof in München herrscht Hochbetrieb.

München - Corona-Alarm in München. Die Stadt fährt herunter, Bars, Clubs, Geschäfte schließen, Betriebe schicken ihre Mitarbeiter nach Hause. Viele Münchner nutzen die unfreiwillige Auszeit, um zu Hause auszumisten. Die Folge: Etliche Bürger fahren jetzt zum Wertstoffhof.

Mittwochmittag in der Thalkirchner Straße: Sowohl von Norden als auch von Süden bildet sich eine lange Warteschlange von Autos, die die Kofferräume und Anhänger voll haben mit Grünschnitt, alten Kartons und ungeliebt gewordenen Möbelstücken.

München: Ansturm auf den Wertstoffhof

Der Thalkirchner Wertstoffhof ist einer von sechs Recyclingstätten, die derzeit noch geöffnet sind. In Feldmoching (Lerchenstraße), Nymphenburg (Arnulfstraße), Steinhausen (Truderinger Straße), Perlach (Bayerwaldstraße), Sendling-Westpark (Tübinger Straße) und Allach (Am Neubruch) sind sie seit Dienstag bis vorerst geschlossen – einschließlich Samstag, 28. März. Damit es nicht zu einem Gedränge kommt, bei dem sich Viren leicht übertragen könnten, gibt es an den verbliebenen Wertstoffhöfen Blockabfertigung. Das heißt: lange warten.

+ Lange Warteschlangen vor dem Wertstoffhof in München. © Oliver Bodmer

Müllentsorgen in der Mittagspause

Lara (26) und Daniel B. aus Sendling gehen in ihrer Mittagspause auf den Wertstoffhof. Er macht gerade Homeoffice, sie arbeitet im Krankenhaus: „Wir gehen nur mit unserem Hund Gassi und nutzen die Gelegenheit, am Wertstoffhof vorbeizugehen. Wir haben keine Angst um uns, aber wir sind vorsichtig, weil wir keine anderen unwissend anstecken wollen.“

Benedikt K. ist mit dem Radl da: „Ich entsorge die Reste des Wahlkampfs, meine Wohnung war bis Sonntag die Wahlkampfzentrale der SPD in Obergiesing.“ Studentin Anne und Lehrer Max H. garteln, um zu Hause beschäftigt zu sein: „Wir wollten Erde kaufen, aber der Wertstoffhof verkauft gerade leider keine.“

+ Wertstoffhof: Benedikt ist mit dem Radl da. © Oliver Bodmer

Stadt München appelliert an Münchner

Beim Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt (AWM) ist man nicht begeistert über den Ansturm: „Die Münchner werden gebeten, nicht zwingend notwendige Entsorgungen auf Wertstoffhöfen auf einen späteren Zeitpunkt zu verlagern“ erklärte der AWM am Dienstag. Davon war am Mittwoch nichts zu spüren. „Wir halten die Hälfte der Wertstoffhöfe geöffnet, damit dringende Entsorgungen möglich sind“, so ein AWM-Sprecher. „Wir appellieren an die Menschen: Bitte begrenzen Sie sich dringend auf haushaltsübliche Mengen. Verschieben Sie den Besuch möglichst auf nach Ostern und schmeißen Sie keinen Sperrmüll in die Restmülltonnen.“

Die Menschansammlungen an den Wertstoffhöfen seien hinsichtlich der Coronavirus-Ausbreitung sehr kontraproduktiv.

Die Münchner Polizei hat am Mittwoch (18. März) damit begonnen, die ersten Verordnungen des Freistaats Bayern umzusetzen. So waren etwa im Englischen Garten Polizeiautos unterwegs, die mit Lautsprecher-Durchsagen auf die aktuelle Krisensituation aufmerksam gemacht haben: „Meiden Sie Versammlungen und halten sie einen Abstand von mindestens 1,5 Metern voneinander ein“, so die Polizei.

