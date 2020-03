Corona-Krise: Ausgangsbeschränkung wird verlängert - bald Maskenpflicht in Münchens Supermärkten?

News-Ticker

Die Corona-Krise hält die Landeshauptstadt München weiter in Atem. In unserem News-Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen.

Das Coronavirus hat München weiter fest im Griff.

Weiterhin gilt die von Ministerpräsident verkündete Ausgangsbeschränkung - nicht alle halten sich daran.

Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt es zu Fahrplan-Änderungen.

13.46 Uhr: Nach Worten des bayerischen Ministerpräsidenten ist derzeit keine Schutzmaskenpflicht in Supermärkten wie künftig in Österreich geplant. Er schließe nicht aus, dass das auch in Deutschland eine denkbare Möglichkeit sein könnte, sagte Söder am Montag in München. Er betonte aber: „Derzeit ist das nicht geplant, das zu tun.“ Es seien derzeit keine weiteren Verschärfungen der geltenden Auflagen und Verschärfungen geplant.

Die österreichische Regierung verschärfte die Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie kündigte unter anderem eine Mundschutz-Pflicht für Einkäufe an.

13.31 Uhr: Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat das Verhalten des weit überwiegenden Teils der Bevölkerung in der Corona-Krise gelobt. Die allermeisten Mitbürger beachteten die Ausgangsbeschränkungen und Verbote und verhielten sich sehr vernünftig und verantwortungsbewusst, sagte Herrmann am Montag in München. Den anderen, die sich verantwortungslos und rücksichtslos verhielten, denen werde die Polizei aber Einhalt gebieten.

13.19 Uhr: Ein Laden in Untergiesing hat auf die Corona-Krise in München mit viel Humor reagiert. Das Foto des bizarren Schaufensters kursiert jetzt auf im sozialen Netzwerk Jodel.

Corona-Krise in München: Ausgangsbeschränkung wird verlängert - Söder erklärt Vorgehen

12.34 Uhr: „Die Lage ist weiter sehr, sehr ernst“, beginnt Markus Söder seine Pressekonferenz. Alle in Bayern getroffenen Maßnahmen (u.a. Ausgangsbeschränkung, Gastro-Schließungen) werden bis zum 19. April verlängert, jedoch nicht verschärft.

"Die Lage ist weiter sehr, sehr ernst.", so Markus Söder bei der Pressekonferenz in der Bayerischen Staatskanzlei. Daher werden alle in Bayern getroffenen Maßnahmen bis zum 19. April verlängert, jedoch nicht verschärft. — BR24 (@BR24) March 30, 2020

In Bayern sind laut Söder inzwischen 14.437 Menschen positiv auf das neue Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Den Angaben zufolge sind bislang 133 Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben. Söder betonte, dass die Ausgangsbeschränkungen aber erste Wirkungen zeigten, „die Kurve flacht ab“. Derzeit verdopple sich die Zahl der Infizierten alle 5 Tage, vor den Maßnahmen habe sich die Zahl alle 2,8 Tage verdoppelt.

12.13 Uhr: Das Coronavirus verbreitet sich auch in Bayern weiter. Markus Söder richtet sich bei einer Pressekonferenz erneut an die Bevölkerung. Was Bayerns Ministerpräsident zu den Ausgangsbeschränkungen zu sagen hat, können Sie ab 12.30 Uhr in unserem Live-Ticker mitverfolgen.

Update 30. März, 10.43 Uhr: Auch in der JVA Stadelheim wappnet man sich für die Corona-Krise. In Deutschlands größtem Gefängnis gelten ab sofort Sonderregeln, wie Chef Michael Stumpf gegenüber Bild erklärt.

„Häftlinge, die Ersatzfreiheitsstrafen verbüßen müssen, werden derzeit nicht eingezogen“, erklärt Stumpf. Kriminelle auf freiem Fuß haben derzeit nachweislich weniger Möglichkeiten, etwas anzustellen. Die Folge: ein vergleichsweise leeres Gefängnis. „Eine Woche zuvor hatten wir 100 Häftlinge mehr“, erklärt der JVA-Direktor.

Coronavirus in München: Gefängnis-Insassen spüren enorme Auswirkungen

Besucher dürfen aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr derzeit nicht in die JVA kommen - für die Häftlinge ein weitreichender Einschnitt. Sie müssen derzeit auch auf Ausgang verzichten: „Häftlinge, die ihre Familie besuchen oder zum Amt müssen, müssen auf Anweisung des Justizministeriums bis 20. April in der JVA bleiben“, sagt Stumpf.

Der Gefängnisdirektor selbst verzichtet derzeit auf Meetings mit seinen Angestellten, seine Stellvertreterin bekommt er nicht mehr zu Gesicht. Auch in der Kantine für die Angestellten wurden Maßnahmen ergriffen, wie Stumpf klarstellt: „Die Kollegen essen versetzt. Besteckkörbe haben wir entfernt, das Salatbuffet ist weg. Alles wird portioniert und zugeteilt.“

In der gesamten Haftanstalt wurden zudem Desinfektionsgeräte aufgestellt. Zeigt ein Häftling Symptome, wird er sofort in seiner Zelle isoliert. Auch für seine Kontaktpersonen in der JVA werden entsprechende Maßnahmen getroffen. Schutzmasken werden im Stadelheim bislang nicht verteilt, wie Stumpf erklärt: „Unser Wachpersonal trägt keine. Das wäre Ressourcenverschwendung im Moment. Unsere Ärzte brauchen sie.“

Coronavirus in München: Viele Bürger wollen am Wochenende die Sonne genießen

Ursprungsmeldung:

München - Das Coronavirus hält München weiter in Atem. Die Zahl der Neu-Infizierten steigt täglich weiter an, ein Abflachen der Kurve, was als großes Ziel im Moment ausgerufen wird, ist momentan noch nicht festzustellen. Insgesamt sind nun 2.256 Fälle (Stand Sonntag, 13.30 Uhr) gemeldet. Trotz der strengen Ausgangsbeschränkungen zog es unzählige Münchner bei schönstem Frühlingswetter am Samstag an die Hotspots der Landeshauptstadt.

Ob an der Isar, im Englischen Garten oder in einem der vielen Stadtparks - hätte man nicht gewusst, dass zurzeit kaum etwas der Normalität entspricht - man hätte es kaum bemerkt. Die Polizei hatte deshalb alle Hände voll zu tun: Insgesamt 7.000 Kontrollen und 344 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen zählte die Polizei von Samstag 6 Uhr bis Sonntag 6 Uhr. In den kommenden Tagen dürfte der Drang nach draußen nicht ganz so groß werden - der Winter hat sich zu Beginn der Woche nochmals in der Landeshauptstadt zurückgemeldet.

Coronavirus in München: Stichwahl im Zeichen der Krise

Trotz des allseits bestimmenden Themas, dem Coronavirus, beteiligten sich viele Münchner*Innen an der Stichwahl der Oberbürgermeisterwahl. Die Wahl dürfte im Moment jedoch eine rare Seltenheit sein, wenn es darum geht, einmal nicht über die Corona-Krise zu sprechen. Die Vernunft ist dabei nicht bei allen Menschen in München gleich ausgeprägt. Viele wollen sich in Zeiten der Krise auf das Virus testen - was aber oftmals zu großen Problem führt.

Coronavirus: MVV ändert Fahrplan - viele Linien betroffen

Auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln sind Auswirkungen spürbar. Die U3 verkehrt grundsätzlich im 10-Minuten-Takt. In den Hauptverkehrszeiten werden zusätzlich einzelne Verstärkerfahrten angeboten. Die U4 fährt ganztags mit langen Zügen im 10-Minuten-Takt. Die Verstärkerlinie U7 verkehrt verkürzt im Abschnitt zwischen Sendlinger Tor und Rotkreuzplatz. Es wird gebeten auf die Linien U1, U2 und U5 auszuweichen.

Auch die Verstärkerlinie Tram 29 ist nicht im Einsatz. Hier soll man auf die Tramlinien 18, 19, 20 und 21 ausweichen. Außerdem entfallen einzelne Fahrten, die an Unterrichtstagen speziell für Schülerinnen und Schüler durchgeführt werden. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass diese Änderungen nicht in den elektronischen Auskunftssystemen hinterlegt sind.

Die S-Bahn München fährt jeweils montags bis freitags (ohne Wochenfeiertage) einen 20-Minuten-Takt pro Linie nach dem Samstagfahrplan. Längere Wartezeiten in der Kälte klingen für Pendler nicht unbedingt attraktiv.

