Münchner fürchten Coronavirus: Produkt in der ganzen Stadt ausverkauft - Regale „binnen Stunden“ leergefegt

In ganz München scheinen Atemschutzmasken ausverkauft zu sein (Symbolbild).

Großhändler wollen Abhilfe schaffen

von Lukas Schierlinger schließen

Der erste Coronavirus-Fall in Deutschland ist mittlerweile offiziell bestätigt. Offenbar treibt das auch die Münchner um.

Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Die Kunde lässt auch die Bürger von München nicht kalt.

Ein bestimmtes Produkt ist offenbar in der ganzen Stadt restlos ausverkauft.

München - Am Montagabend (27. Januar 2020) hat es das bayerische Gesundheitsministerium offiziell bestätigt: Das Coronavirus hat Deutschland erreicht. Als erster Infizierter wird ein Mann aus dem Landkreis Starnberg genannt. Er würde „medizinisch überwacht“ und sei isoliert, hieß es vonseiten der Behörde. Weitere Informationen will das Gesundheitsministerium auf einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag (28. Januar 2020) bekannt geben.

Auch in der Landeshauptstadt München ist die tödliche Lungenkrankheit bereits ein großes Thema - offenbar. Denn wie die Abendzeitung in ihrer Dienstagsausgabe (28. Januar 2020) vermeldet, seien Atemschutzmasken in der ganzen Stadt ausverkauft. Die Kunde aus dem Landkreis Starnberg* dürfte das Unwohlsein mancher Bewohner zusätzlich verstärken.

München: Angst vor Coronavirus - Atemschutzmasken in ganzer Stadt ausverkauft

Die Rathaus-Apotheke am Marienplatz habe des Berichts zufolge am vergangenen Freitag (24. Januar 2020) binnen weniger Stunden 300 Masken verkauft. Nachschub ist seither ausgeblieben. „Ich hoffe, dass wir bald wieder neue Masken erhalten“, zitiert die Abendzeitung die Betreiberin.

In China sind infolge des Virus-Ausbruchs ganze Regionen abgeriegelt. Dort ist es inzwischen sogar verpflichtend, einen Mundschutz zu tragen, der Schutz vor den gefährlichen Erregern* bieten soll.

Atemschutzmasken in München ausverkauft: Coronavirus-Fall im Landkreis Starnberg bestätigt

In anderen Münchner Apotheken sieht es unterdessen in Sachen Sortiment nicht besser aus. „Ich habe gerade noch ein 50er-Pack von den blauen bestellen können, die weniger beliebt sind – das war vorerst der letzte Posten“, berichtet ein Angestellter von der Münchner Freiheit.

Immerhin: Im Laufe der Woche wollen die Großhändler für Nachschub sorgen.

*Alle Informationen zum Coronavirus finden sie bei Merkur.de.