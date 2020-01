Münchner fürchten Coronavirus: Apotheken schlagen Alarm - Chefarzt spricht über Infizierten im Schwabinger Klinikum

Produkt in der ganzen Stadt ausverkauft

Der erste Coronavirus-Fall in Deutschland ist offiziell bestätigt. Offenbar treibt das auch die Münchner gehörig um.

Ein Mann aus dem Landkreis Landsberg am Lech hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er wird aktuell in München behandelt.

Auf einer Pressekonferenz hat das Gesundheitsministerium über den Fall informiert.

Angst vor Ansteckungefahr? Ein bestimmtes Produkt ist offenbar in ganzen München restlos ausverkauft.

13.50 Uhr: Ein Coronavirus-Fall an der Uni Passau? In der Social-Media-App Jodel teilte ein Nutzer einen vermeintlichen Artikel der Süddeutschen Zeitung zu dem angeblichen Vorfall. Auf Merkur.de* können Sie nachlesen, was wirklich dahinter steckt.

12.05 Uhr: In Bayern sind Atemmasken in einzelnen Apotheken bereits ausverkauft, bestätigt ein Sprecher des bayerischen Apothekerverbandes am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur (siehe Erstmeldung zu den aktuellen Verhältnissen in München). Derzeit gebe es eine verstärkte Nachfrage. Zudem sei es bei einigen Großhändlern schwierig, Nachschub zu bekommen. Auch der Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels bestätigte, dass einzelne Großhändler die Nachfrage aus den Apotheken nicht bedienen könnten.

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger (Universitätsklinikum Regensburg), hält nichts von der Anwendung der Masken: „Persönlicher Schutz ist im Augenblick vollkommen unsinnig“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Sogenannte chirurgische Gesichtsmasken sind dem Experten zufolge zudem eigentlich nicht zum Schutz vor Ansteckungen gemacht, sondern sollen verhindern, dass möglicherweise infektiösen Tröpfchen aus dem Atemtrakt von Chirurgen in das Operationsgebiet gelangen. Es ergebe Sinn, zum Beispiel als Grippekranker eine Maske zum Schutz anderer Menschen zu tragen. „Aber der Schutz vor einer Infektion von außen ist sehr, sehr schlecht damit“, sagte Salzberger.

München: Coronavirus sorgt für Alarm - Chefarzt spricht über Infizierten im Schwabinger Klinikum

11.29 Uhr: Dem mit dem Coronavirus infizierte Mann, der aktuell im Schwabinger Klinikum liegt, geht es nach Angaben seines behandelnden Arztes „sehr gut“. „Er ist fieberfrei, hat auch derzeit keine Atemwegssymptomatik mehr“, sagte Clemens Wendtner, Chefarzt im Klinikum Schwabing in München, am Dienstag.

+ Clemens Wendtner, Chefarzt im Klinikum Schwabing © Sigi Jantz

Der Mann werde nicht auf der Sonderisolierstation des Krankenhauses behandelt, sondern auf der normalen Isolierstation in einem Zimmer mit Schleuse. „Die Sonderisolierstation ist nicht aktiviert und wird für diesen Patienten auch nicht aktiviert“, sagte Wendtner. Er betonte: „Es besteht keinerlei Gefahr für Mitpatienten.“ Enge Kontaktpersonen wie Familienmitglieder und Kollegen des 33-Jährigen sind aufgerufen, zu Hause zu bleiben.

10.48 Uhr: Wie der Pressekonferenz zu entnehmen ist, stammt der Patient, der sich im Klinikum München-Schwabing befindet, nicht aus dem Landkreis Starnberg. Er arbeite lediglich dort. Jedoch komme er aus dem Landkreis Landsberg am Lech, wie Merkur.de* berichtet.

Coronavirus: Neue Informationen zu infizierter Person - so hat sie sich angesteckt

10.40 Uhr: Neben dem Flughafen München gibt es deutschlandweit noch weitere vier Flughäfen, die mit einer Taskforce ausgestattet sind. Dazu zählen die Airports in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Frankfurt am Main.

Flüge, die sich im Raum Bayern befinden und Risikofälle an Bord haben, steuern stets den Flughafen München an, heißt es in der laufenden Pressekonferenz.

10.27 Uhr: Wie bei der laufenden Pressekonferenz vermeldet wurde, ist das Testergebnis seit gestern Abend um 20.30 Uhr bekannt. Der Betroffene ist laut Auskunft des Gesundheitsministeriums 33 Jahre alt und hatte am 21. Januar an einem Meeting teilgenommen, Schulungsleiterin war demnach eine Chinesin. Demnach ist die Mitarbeiterin in einem chinesischen Werk tätig und stammt aus Shanghai.

Am 23. Januar flog die chinesische Schulungsleiterin zurück in die Heimat. Dort habe sich umgehend in ärztliche Behandlung begeben. Mediziner hätten dann eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt.

10.03 Uhr: In wenigen Augenblicken beginnt die Pressekonferenz, die wir live begleiten**. Wie Merkur.de** berichtet, wurde am Münchner Flughafen bereits eine Taskf orce eingerichtet.

9.53 Uhr: Was vermutet wurde, ist jetzt bestätigt: Der infizierte Patient befindet sich im Münchner Klinikum-Schwabing. Das erfuhr die dpa aus Kreisen der Gesundheitsbehörden.

9.33 Uhr: Im Moment ist noch nicht bestätigt, ob sich der infizierte Patient tatsächlich in der Klinik München-Schwabing befindet. Weitere Informationen gibt es ab 10 Uhr auf einer Pressekonferenz mit Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).

Coronavirus: Gesundheitsministerium bestätigt - Mann aus Landkreis Starnberg infiziert

Erstmeldung vom 28. Januar 2020

München - Am Montagabend (27. Januar 2020) hat es das bayerische Gesundheitsministerium offiziell bestätigt: Das Coronavirus hat Deutschland erreicht. Als erster Infizierter wird ein Mann aus dem Landkreis Starnberg genannt. Er würde „medizinisch überwacht“ und sei isoliert, hieß es vonseiten der Behörde.

Coronavirus: Infizierter wird offenbar in Klinik in München behandelt

Weitere Informationen will das Gesundheitsministerium auf einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag (28. Januar 2020) bekannt geben. Es gibt bayernweit nur ein Krankenhaus mit einer Spezialeinheit für die Behandlung hochansteckender Krankheiten: die Klinik in München-Schwabing, die den Betroffenen nun unbestätigten Meldungen zufolge aufgenommen hat.

Auch in der Landeshauptstadt München ist die tödliche Lungenkrankheit bereits ein großes Thema - offenbar. Denn wie die Abendzeitung in ihrer Dienstagsausgabe (28. Januar 2020) vermeldet, seien Atemmasken in der ganzen Stadt ausverkauft. Die Kunde aus dem Landkreis Starnberg* dürfte das Unwohlsein mancher Bewohner zusätzlich verstärken.

München: Angst vor Coronavirus - Atemmasken in ganzer Stadt ausverkauft

Die Rathaus-Apotheke am Marienplatz habe des Berichts zufolge am vergangenen Freitag (24. Januar 2020) binnen weniger Stunden 300 Masken verkauft. Nachschub ist seither ausgeblieben. „Ich hoffe, dass wir bald wieder neue Masken erhalten“, zitiert die Abendzeitung die Betreiberin.

In China sind infolge des Virus-Ausbruchs ganze Regionen abgeriegelt. Dort ist es inzwischen sogar verpflichtend, einen Mundschutz zu tragen, der Schutz vor den gefährlichen Erregern* bieten soll.

Atemmasken in München ausverkauft: Coronavirus-Fall im Landkreis Starnberg bestätigt

In anderen Münchner Apotheken sieht es unterdessen in Sachen Sortiment nicht besser aus. „Ich habe gerade noch ein 50er-Pack von den blauen bestellen können, die weniger beliebt sind – das war vorerst der letzte Posten“, berichtet ein Angestellter von der Münchner Freiheit.

Immerhin: Im Laufe der Woche wollen die Großhändler für Nachschub sorgen.

