Weiteres Todesopfer: Corona-Pandemie sorgt für prekäre Situation in München - Stars des FC Bayern springen ein

Das Coronavirus hat München fest im Griff. Mittlerweile gibt es zwei Todesfälle in der Landeshauptstadt zu beklagen - die Zahl der Infizierten steigt täglich weiter an.

Das Coronavirus* verbreitet sich in der Stadt München immer weiter. Die Symptome des Virus sind unterschiedlich.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen.



Hier finden sie den Wegweiser für unsere Coronavirus-Berichterstattung.

8.54 Uhr: Die freiwilligen Helfer der Münchner Tafel leisten derzeit Schwerstarbeit. Die Corona-Pandemie führt zu Engpässen beim Personal. Nun bekommen die Ehrenamtlichen namhafte Unterstützung. Unter dem Motto „Helpside“ springen die Basketballer des FC Bayern München ein.

Mitarbeiter der FCBB-Geschäftsstelle, die sich seit rund zwei Wochen im Home Office befinden, werden ab heute eine Woche lang täglich bei Aufbau und Ausgabe der Münchner Tafel an der Großmarkthalle tatkräftig anpacken. Am Donnerstag werden auch die deutschen Nationalspieler Danilo Barthel und Paul Zipser sowie Alex King mithelfen.



„Diese Einrichtung mit ihren vielen Ehrenamtlern ist sehr wichtig für München und wir müssen aufpassen, dass sie und somit die Bedürftigen im Zuge der Corona-Situation nicht in Vergessenheit geraten“, wird Zipser auf der Homepage des FC Bayern zitiert.



7.57 Uhr: Ältere und gefährdete Menschen sollen eigene Einkaufszeiten bekommen - das wünscht sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter in Zeiten der Coronakrise von Supermärkten und Discountern. Für diese Personengruppe sollen spezielle Einkaufszeiten reserviert werden. Reiter schlägt nach österreichischem Vorbild den Zeitraum zwischen acht und neun Uhr vor.

In einem Schreiben, das in der Rathaus Umschau veröffentlicht wurde, appeliert der Münchner OB an die Unternehmen: „Derzeit ist es wichtiger denn je, auf die besonders anfälligen Risikogruppen zu achten und diese mit allen Mitteln zu schützen. Ich darf daher im Sinne der Solidarität und des Zusammenhalts auch Sie bitten zu prüfen, ob Sie in Ihren Filialen eine entsprechende Empfehlung an Ihre Kundinnen und Kunden richten möchten oder sogar weiterreichende Überlegungen, wie beispielsweise eigene Zeitfenster ausschließlich für diese Menschen anzubieten, anstellen.“

Coronavirus in München: Unbekannte stehlen 22 Säcke Mehl aus Pizzeria

Update 25. März, 7.00 Uhr: Dass die Menschen wegen der Corona-Krise Lebensmittel hamstern, ist nichts Neues. Da wird so etwas Banales wie Mehl gefühlt zum Luxusgut. Diesen Gedanken hatten wohl auch Verbrecher, als sie in der Nacht zum Dienstag in der Pizzeria „Da Battista Paninoteca Focacceria“ in Obersendling 22 Säcke Mehl klauten.

Tina Uthoff, Münchner Lehrerin und selbst Mutter einer zwölfjährigen Tochter, hat aktuell ganz andere Sorgen. Sie setzt sich schon seit Jahren für freies Lernen und kindgerechte Bildung ein. Die aktuelle Schulsituation in Deutschland gefällt ihr gar nicht. Mit ihrer Petition will sie nun auf Lehrerverband und Kultusministerium einwirken und ein Umdenken in Gang bringen.

Coronavirus in München: Weiteres Todesopfer - Keine Parkplatzkontrollen mehr?

Die News vom 24. März, 20.43 Uhr: Wie die Stadt München informiert, werden dieser Tage die Verkehrsüberwachung und die Parkplatzkontrollen reduziert. Ziel ist es „Berufsgruppen zu unterstützen, die eine besondere Verantwortung tragen“. Kreisverwaltungsreferent Dr. Thomas Böhle: „Das ist nicht als Freifahrtschein zum Falschparken zu verstehen. Wir wollen so gewährleisten, dass zum Beispiel medizinisches Fachpersonal ohne aufwändige Ausnahmegenehmigungen mit dem Auto zum Arbeitsort und wieder nach Hause fahren und dort parken kann. Außerdem wollen wir so ermöglichen, dass Notdienste und Menschen, die etwa Ältere mit Besorgungen unterstützen, keinen Strafzettel bekommen.“

Coronavirus in München: Krise prägt Bild der Landeshauptstadt

Erstmeldung vom 24. März 2020: München - Seit vielen Tagen hat das Coronavirus die Stadt München fest im Griff: Fast leergefegte Straßen, kaum Autos unterwegs, geschlossene Geschäfte. Die Menschen scheinen sich, trotz anfänglicher Probleme, an die aufgesetzten Regeln zur Bekämpfung des Virus zu halten. Die Infizierten-Zahlen steigen dennoch weiter an. Ein Münchner Arzt hat jetzt verraten, wo die Gefahr am größten ist, sich mit dem Virus zu infizieren.

München: Zwei Todesfälle in der Landeshauptstadt - Zahl der Neu-Infizierten überrascht

Am Dienstag (24. März) gab die Stadt München, wie an jedem Werktag, die Zahlen über Neu-Infektionen bekannt. Demnach hatten sich 65 Menschen am 24. März neu infiziert. Vergleicht man diese Zahl mit den Anstiegen der vergangenen Tage, geht die Kurve, zumindest am Dienstag, nach unten. Einen Tag zuvor war die Zahl noch bei 274 gelegen.

Weiter gab die Stadt bekannt, dass es nunmehr zwei Todesfälle zu beklagen gebe. Dabei handle es sich um einen 79-jährigen Mann mit Vorerkrankungen und einen 56-Jährigen, ebenfalls mit Vorerkrankungen.

In #München wurden am heutigen Dienstag, 24. März (Stand 13.30 Uhr), 65 neue #Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit sind in der Landeshauptstadt aktuell insgesamt 1.381 Infektionen gemeldet. Aktuelle Infos unter https://t.co/Z4qZoVA59l#StayAtHome #FlattenTheCurve pic.twitter.com/PbCWOjIXLM — Stadt München (@StadtMuenchen) March 24, 2020

München: Coronavirus stellt eine unglaubliche Herausforderung für die Wirtschaft dar

Für viele Menschen bedeutet die aktuelle Zeit viel Entbehrung und vor allem: Geduld. Andere Menschen müssen um ihre Existenz bangen. Die Corona-Krise bedeutet auch eine nie dagewesene wirtschaftliche Herausforderung.

Viele Unternehmer stehen vor dem Aus - doch der bayerische Staat verspricht jedem Sofort-Hilfe. Andere trifft es aktuell noch härter. So etwa ein Münchner Ehepaar.

Coronavirus: Münchner Ehepaar steckt fest - in Marokko

Wie bild.de berichtet, steckt ein Münchner Ehepaar während der Krise in Marokko fest: - in einem Wohnwagen-Stau. Elmar Hoffmann (71) und Petra Hoffmann-Dax sind in einer Rückreise-Welle in der spanischen Exklave Ceuta, wie das Blatt berichtet. „Irgendwann habe ich aufgehört, die Autos zu zählen,“ so die Ehefrau gegenüber der Zeitung.

Aufgrund der Schließung der EU-Grenzen ist der Weg nach Spanien dicht, deshalb schlugen sich die Münchner mit dem Camper durch. Wann der Weg nach Europa frei wird - unklar. Auch der Anruf bei der Botschaft brachte bisher nichts: „Die können wenig ausrichten,“ so die Münchnerin.

